Dolore alla Coscia: Cos'è? Cause, Sintomi Associati, Diagnosi e Cura

Tra le possibili cause di dolore alla coscia, infatti, figurano: problemi muscolo-scheletrici, condizioni neurologiche e, perfino un grave disturbo della circolazione sanguigna noto come trombosi venosa profonda.

Il dolore alla coscia si presenta solitamente in associazione ad altri sintomi, i quali variano in relazione alla causa scatenante.

Il trattamento del dolore alla coscia dipende dal fattore all'origine della sensazione dolorosa: per guarire è doveroso agire sul fattore causale, individuato dopo una scrupolosa indagine diagnostica.

Breve richiamo anatomico della Coscia

Sede del femore, la coscia è la regione superiore dell'arto inferiore compresa tra il bacino (o pelvi), in posizione prossimale, e la gamba, in posizione distale.

Definita anche come la sezione superiore dell'arto inferiore, la coscia presenta, come limite superiore, l'articolazione dell'anca, e, come limite inferiore, l'articolazione del ginocchio.

Lungo la coscia, trovano posto numerosi muscoli (tra cui il quadricipite femorale, gli adduttori, il bicipite femorale, il semitendinoso ecc.), legamenti e tendini.