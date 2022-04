Dolore all'ascella: cause comuni e rimedi

Dolore ascella: Lesioni cutanee La zona ascellare è particolarmente sensibile ai cambi ormonali, ma anche alle diverse azioni del quotidiano: tende ad arrossarsi, ad indolenzirsi e in alcuni casi ad essere dolorante. L'utilizzo di rasoi, creme depilatorie o cerette, indumenti non traspiranti, prodotti con allergeni aggressivi e un'igiene scorretta, possono causare disturbi, bruciore e irritazioni. Il dolore dell'ascella è accompagnato nei casi più comuni da arrossamento della pelle, pomfi pruriginosi, desquamazione, bruciore, sensazione di calore. Attenzione al momento della rasatura Una causa comune di dolore all'ascella è la follicolite, ossia l'irritazione dei follicoli piliferi in cui un fusto pilifero (un pelo) emerge dalla cute e da una radice che affonda nel derma cutaneo. La follicolite ascellare è molto frequente dopo la depilazione euna rasatura non corretta per metodologia o prodotti utilizzati, come ad esempio: qualità delle lame, schiume e creme depilatorie aggressive, cerette a caldo su pelli sensibili e delicate. Tutti elementi che possono far insorgere reazioni evidenti e fastidiose. L'infiammazione dei follicoli piliferi, infatti, è spesso causa di dolore ascellare, associato ad arrossamento, prurito, comparsa di piccoli brufoli e peli incarniti. Quando compare dolore in relazione alla follicolite significa che essa è ad uno stadio infiammatorio avanzato. La follicolite può avere altre origini come ad esempio: infezioni da batteri, virus o micotiche (ad esempio da Candida albicans), sudorazione eccessiva, dermatosi, obesità, diabete, cattiva igiene personale.

Traumi Tra le cause del dolore all'ascella ci sono anche traumi da contrattura muscolare o movimenti bruschi come sollevare oggetti pesanti, ma anche una postura scorretta e infortuni durante l'allenamento in palestra, dove è possibile che si verifichino contratture o stiramenti, con allungamento delle fibre muscolari senza rottura, e strappi, con rottura delle fibre muscolari. Il dolore all'ascella in questo caso sarà diffuso anche nella zona colpita dal trauma, come ad esempio braccia, spalle o schiena.

Ingrossamento dei linfonodi Tra le cause del dolore all'ascella che desta maggiore preoccupazione nei soggetti che presentano questa manifestazione sintomatica, c'è l'ingrossamento dei linfonodi, ossia le ghiandole del sistema linfatico, preposte alla produzione della linfa contenente globuli bianchi, presenti in varie parti del corpo come collo, inguine, ascelle, clavicole, ecc. In presenza di influenza, i linfonodi sono chiamati ad un extra lavoro, ossia devono produrre un quantitativo maggiore di globuli bianchi per alzare le difese, e di conseguenza, si ingrossano diventando visibili, palpabili e dolenti. Tuttavia, l'ingrossamento dei linfonodi ascellari è sintomo comune di numerose patologie, in acuni casi di seria entità, quali cancro al seno,

cancro della regione testa-collo,

leucemie,

linfomi. Se l'ingrossamento dei linfonodi persiste da almeno due settimane nonostante l'assunzione di antiinfiammatori, è necessaria una urgente valutazione clinica da parte del proprio medico.