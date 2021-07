Dolore all'Anca o Coxalgia: Cause e Rimedi

Generalità Shutterstock Il dolore all'anca, anche noto come coxalgia, è un sintomo abbastanza comune, che, a seconda della causa scatenante, può essere più o meno debilitante.

Il dolore all'anca può essere dovuto a numerose condizioni; tra queste, spiccano la tendinite del medio gluteo, la trocanterite, l'artrosi dell'anca (o coxartrosi) e la frattura dell'anca.

Il dolore all'anca può essere avvertito a livello inguinale o appena sotto il fianco, sull'esterno della coscia; la coxalgia, inoltre, si accompagna spesso ad altri sintomi, tra cui, per esempio, zoppia, senso di rigidità articolare, indolenzimento, arrossamento e gonfiore locali.

Individuare l'origine precisa di un dolore all'anca attraverso una scrupolosa indagine diagnostica è molto importante, perché è sulle cause che si basa il trattamento più adeguato.

Cos'è Dolore all’Anca: un Sintomo molto comune Conosciuto anche come coxalgia, il dolore all'anca è un sintomo comune, che può interessare individui di ogni età e sesso. La coxalgia può costituire un disturbo più o meno debilitante, a seconda della causa scatenante. Articolazione dell’Anca: un breve richiamo di Anatomia Shutterstock Conosciuta anche come articolazione coxo-femorale, l'anca è l'importante articolazione pari del corpo umano che congiunge l'arto inferiore al tronco. Essa, infatti, ha per protagonisti la testa del femore, femore che è l'osso della coscia, e l'acetabolo, il quale invece è una cavità ossea profonda appartenente all'osso iliaco (del bacino). La testa del femore è una protuberanza ossea di forma pressoché sferica, con orientamento mediale e leggermente anteriore, che si incastra perfettamente all'interno dell'acetabolo, il quale, come anticipato, è una cavità dell'osso iliaco. Grazie al connubio tra testa del femore e acetabolo, l'anca è un'articolazione mobile e, al tempo stesso, stabile. Completano l'anatomia dell'anca elementi come la capsula articolare, la sinovia, le borse sinoviali, i legamenti e il complesso di muscoli e tendini che contribuisce alla mobilità articolare.

Sintomi Caratteristiche del Dolore all’Anca A seconda della causa scatenante, il dolore all'anca può essere avvertito a livello dell'inguine, sulla parte esterna dell'anca o sulla zona del gluteo. Sempre in base alle cause, poi, il dolore all'anca può essere particolarmente intenso e acuto (è il caso di una frattura) oppure corrispondere a una sensazione sorda e cronica (è il caso dell'artrosi dell'anca). Sintomi associati al Dolore all’Anca Il dolore all'anca si presenta spesso in associazione ad altri sintomi, tra cui: Zoppia;

Rigidità e ridotta mobilità dell'articolazione dell'anca;

Arrossamento, calore e/o gonfiore nella zona dell'anca;

Senso di indolenzimento a livello dell'anca;

Difficoltà a dormire su un fianco;

Dolore alla parte anteriore della coscia o al ginocchio. Complicazioni Quando la causa è una condizione clinicamente rilevante (es: artrosi o frattura) o quando il trattamento non è appropriato, il dolore all'anca può diventare una sintomo estremamente debilitante, che impedisce al paziente lo svolgimento delle attività quotidiane più banali (es: salire le scale). Dolore all’Anca: quando rivolgersi al medico? Il dolore all'anca è un sintomo che deve preoccupare e indurre chi ne soffre a consultare un medico, quando: È in corso da diversi giorni;

Nonostante il riposo e l'applicazione di ghiaccio, persiste e non accenna a migliorare;

È successivo a una caduta o a un urto a livello del fianco;

È associato a sintomi quali per esempio rigidità articolare, ridotta mobilità articolare e/o gonfiore locale;

È causa di difficoltà a camminare, a salire le scale o a sporgersi in avanti da una posizione seduta.

Diagnosi Dolore all’Anca: Quali Esami fare? Per capire l'entità di un dolore all'anca e risalirne alle cause, sono fondamentali l'esame obiettivo (meglio se presso uno specialista come l'ortopedico o il fisiatra), l'anamnesi, la diagnostica per immagini e, talvolta, gli esami del sangue. Esame Obiettivo e Anamnesi L'esame obiettivo e l'anamnesi forniscono informazioni importanti sulle caratteristiche della sensazione dolorosa (sede, intensità ecc.), sulle modalità di comparsa (cosa l'ha scatenato) e sui fattori di rischio (il paziente è anziano; soffre di osteoporosi; pratica attività sportiva ecc.). L'esame obiettivo, in particolare, potrebbe prevedere una serie di manovre diagnostiche sull'arto doloroso, che aiutano a stabilire se la sintomatologia è connessa a una disfunzione articolare. Diagnostica per Immagini La diagnostica per immagini, invece, permette di valutare lo stato di salute dell'articolazione dell'anca e degli elementi muscolo-tendinei che interagiscono con essa. Dalle informazioni fornite dalla diagnostica per immagini è possibile individuare con precisione le cause del dolore all'anca. Tra gli esami di diagnostica per immagini impiegati solitamente nella valutazione del dolore all'anca, figurano: Raggi X ;

; Risonanza magnetica ;

; Ecografia ;

; TAC. Esami del Sangue Gli esami del sangue rientrano nell'iter diagnostico quando il medico ritiene che il dolore all'anca possa essere dovuto a un'infezione ossea o articolare, oppure all'artrite reumatoide.

Terapia Dolore all’Anca: Rimedi e Cure Il trattamento del dolore all'anca varia in funzione della causa scatenante; da ciò è facile dedurre quanto sia importante risalire all'origine del disturbo tramite una diagnosi accurata e il consulto di un esperto. Per alcune condizioni responsabili di dolore all'anca è sufficiente un approccio terapeutico conservativo combinato; per altre, è indispensabile la chirurgia; per altre ancora, a seconda della gravità dei sintomi, esiste la possibilità di scegliere tra trattamento conservativo e terapia chirurgica. Sono stati volutamente esclusi dalle precedenti casistiche i dolori all'anca dovuti a infezioni o patologie sistemiche (es: artrite reumatoide); per queste condizioni occorre un intervento causale specifico, che il presente articolo non discuterà salvo però indicare al lettore approfondimenti a riguardo. Terapie Conservative per il Dolore all’Anca Tra i trattamenti conservativi più classici per il dolore all'anca figurano: Riposo da tutte quelle attività che evocano dolore;

da tutte quelle attività che evocano dolore; Fisioterapia basata su esercizi di mobilità articolare e su esercizi rinforzo e stretching dei muscoli dell'anca;

basata su esercizi di mobilità articolare e su esercizi rinforzo e stretching dei muscoli dell'anca; Assunzione di un farmaco antinfiammatorio non steroideo ( FANS ) per contrastare il dolore e alleviare l'infiammazione;

( ) per contrastare il dolore e alleviare l'infiammazione; Applicazione di ghiaccio sulla zona dolente. A questi rimedi, a seconda della causa scatenante, il medico potrebbe aggiungerne altri.

Per esempio, in presenza di un'artrosi dell'anca di grado lieve-moderato, è indicato anche il controllo del peso corporeo, poiché condizioni come sovrappeso e obesità potrebbero alimentare la sensazione dolorosa nonché determinare un peggioramento della patologia. Trattamento Conservativo: Quando Serve? Cause di dolore all'anca che traggono giovamento anche da un approccio terapeutico conservativo sono: La trocanterite;

L'artrosi dell'anca di grado lieve-moderato;

Il conflitto femoro-acetabolare a uno stadio iniziale;

La tendinite del medio gluteo. Chirurgia per il Dolore all’Anca In linea generale, il trattamento chirurgico è indispensabile quando l'articolazione dell'anca presenta danni strutturali gravi, che ne pregiudicano la corretta funzionalità. In realtà, però, la chirurgia potrebbe tornare utile anche in presenza di condizioni non particolarmente gravi, ma dimostratesi resistenti ai rimedi conservativi (in tali circostanze, per ricorrere alla chirurgia, occorre che la sintomatologia sia in atto da molto tempo e che non rimangano altre alternative). Le tecniche chirurgiche sfruttabili sono l'artroscopia e l'artroplastica a cielo aperto; queste tecniche presentano indicazioni diverse e differiscono per il grado di invasività (la seconda è molto più invasiva della prima). Chirurgia: Quando Serve? Richiedono la chirurgia condizioni come: Conflitto femoro-acetabolare di stadio avanzato, caratterizzato da lesioni al labbro acetabolare e/o alla cartilagine articolare;

Artrosi dell'anca di grado avanzato;

Lesione del labbro acetabolare;

Frattura dell'anca. È da segnalare che, se persistente, anche la trocanterite potrebbe necessitare della chirurgia, nella fattispecie di un intervento di borsectomia (asportazione della borsa sinoviale).