Il dolore al tallone, o tallonite, è un sintomo alquanto fastidioso, riferito alla parte posteriore del piede.

A provocarlo possono essere condizioni quali, per esempio, la fascite plantare, le fratture da stress del calcagno, le borsiti del calcagno, la sindrome del tunnel tarsale, la spina calcaneare e le infiammazioni o lesioni al tendine d'Achille.

In genere, il dolore al tallone è una sensazione che compare gradualmente e che peggiora, talvolta anche in modo importante, se l'individuo interessato cammina a lungo, corre o trascorre tante ore in piedi.

L'individuazione delle cause del dolore tramite una diagnosi scrupolosa è importante per la pianificazione della terapia: la terapia, infatti, varia in funzione dei fattori scatenanti.

Il trattamento può essere di natura conservativa oppure chirurgica. In genere, i medici preferiscono ricorrere al trattamento conservativo e si riservano di intervenire chirurgicamente solo in casi estremi.

Cos'è Dolore al Tallone: Cosa s'intende? Il dolore al tallone è una fastidiosa sensazione, che il soggetto interessato avverte a livello del calcagno e, talvolta, nelle zone adiacenti.

In genere, compare in maniera graduale e tende a peggiorare progressivamente col tempo.

Possono aumentarne l'intensità, più o meno momentaneamente, svariate circostanze, tra cui: dare peso al calcagno dolente, camminare a lungo, correre o trascorrere molte ore in piedi.

Il dolore al tallone è un tipo di disturbo che, spesso, caratterizza il risveglio mattutino e le fasi successive a momenti di inattività prolungata (es: dopo essere stati seduti a lungo).

Con la ripresa del movimento, tende ad attenuarsi e la persona interessata avverte un sensibile sollievo. Dove si Trova il Tallone? Il tallone è l'estremità posteriore del piede.

In questa regione trova posto il calcagno, una delle sette ossa costituenti il tarso; tarso che rappresenta il retropiede e che agisce da punto di congiunzione tra piede e gamba (tibia e perone). Sul tallone grava buona parte peso del corpo, sia in fase statica (stazione eretta), sia durante la deambulazione. Chi soffre di tallonite potrebbe avvertire dolore nella parte inferiore del tallone (sulla pianta del piede) o nella porzione dietro (dove, per intenderci, si infila il calzascarpe). Per approfondire: Ossa del Piede: Anatomia e Funzione Epidemiologia Il dolore al tallone è una condizione molto comune, che, secondo alcune indagini statistiche, interesserebbe, almeno una volta nella vita, una persona ogni 10.

Le categorie di individui più a rischio di dolore al tallone sono due: coloro che praticano corsa o jogging regolarmente e gli adulti di età compresa tra i 40 e i 60 anni.

Il dolore al tallone presenta caratteristiche differenti a seconda della causa che l'ha provocata. Alcuni fattori causali provocano dolore dietro al tallone (es: infiammazione del tendine d'Achille), mentre altri lo inducono sotto il tallone (es: fascite plantare). Alcune cause di dolore al tallone sono responsabili di dolenzia acuta (es: frattura e rottura del tendine d'Achille), mentre altre di un dolore graduale, evocato soltanto dall'attività fisica in una prima fase e invece cronico in un momento più avanzato (es: fascite plantare e infiammazione del tendine d'Achille). Infine, è da segnalare la possibilità di un'associazione tra dolore al tallone e disturbi neurologici, quali formicolio e intorpidimento al piede; tale associazione è caratteristica di una condizione come la sindrome del tunnel tarsale. Per approfondire: Dolore al Tallone - Cause e Sintomi Dolore al Tallone: le Complicanze Se trascurate, quelle cause di dolore al tallone che esordiscono con dolore lieve, evocato soltanto da un'attività fisica specifica, tendono a diventare disturbi cronici, risultando tra l'altro molto più difficili da curare. Inoltre, sempre con riferimento a questa tipologia di cause di dolore, chi non segue alcuna terapia e prova a convivere col problema attua dei compensi motori, utili a sopportare il dolore, i quali però aumentano il rischio di problematiche articolari a carico di caviglia, ginocchio, anca e, perfino, zona lombare della schiena. Dolore al Tallone: A Chi Rivolgersi e Quando Farlo? Un individuo con dolore al tallone dovrebbe contattare il proprio medico curante quando: Il piede interessato è particolarmente dolente e interferisce con lo svolgimento delle attività quotidiane;

Il dolore impedisce di svolgere correttamente attività sportive che prevedono corsa, salti ecc.;

Sono presenti sintomi come formicolio e/o intorpidimento al piede interessato;

Il piede interessato e la caviglia sono rigidi e gonfi, e presentano ecchimosi. Molto spesso, è fondamentale anche il consulto di un ortopedico (medico specializzato nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle patologie del complesso sistema di muscoli, ossa, tendini, legamenti e nervi, presenti nel corpo umano).

Diagnosi Diagnosi Dolore al Tallone: Come risalire alle Cause Per una diagnosi di dolore al tallone e delle sue cause sono sufficienti, molto spesso, l'esame obiettivo e l'anamnesi. I medici considerano il ricorso a ulteriori test diagnostici (raggi X, risonanza magnetica, talvolta ecografia) quando il paziente, oltre alla sensazione dolorosa, lamenta altri sintomi, quali per esempio: formicolio/intorpidimento al piede interessato, rigidità e/o gonfiore al piede e alla caviglia ecc. L'individuazione delle cause scatenanti è fondamentale per la pianificazione di una terapia adeguata. Anamnesi L'anamnesi è un'indagine indispensabile a stabilire un collegamento tra sintomi presenti e potenziali fattori causali. Tramite l'anamnesi, il medico chiarisce tutti i dettagli della sintomatologia ponendo al paziente domande del tipo "quando sono comparsi i primi disturbi?", "in quali occasioni il dolore diviene più intenso?" ecc. Inoltre, scandaglia la storia medica del paziente (patologie e infortuni del passato più o meno recente, terapie in corso ecc.) e ne indaga l'attività lavorativa (tipo di lavoro), lo stile di vita (è sedentario oppure una persona attiva? Se è attiva, quali attività svolge? Ecc.) e le abitudini (es: scarpe utilizzate). Per le ragioni esposte nel capitolo relativo alle cause, è molto importante l'analisi dello stile di vita, in particolare tutto ciò che concerne eventuali attività sportive/motorie praticate. Esame Obiettivo L'esame obiettivo (o esame fisico) consiste nella valutazione medica dello stato di salute generale del paziente.

Esso prevede delle manovre diagnostiche che servono al medico per constatare la presenza o meno di segni indicativi di una qualche condizione patologica. In un paziente che lamenta un dolore al tallone, l'esame obiettivo comprende: L'osservazione del tallone, dietro e sotto, e, successivamente, dell'arco plantare;

La palpazione dell'area del tallone;

L'analisi delle conseguenze derivanti dal movimento delle dita del piede dolente (questo perché, per esempio, nel paziente con fascite plantare, la dorsiflessione delle dita del piede produce dolore);

La valutazione della mobilità della caviglia e della capacità di allungamento dei muscoli del polpaccio.

Cura e Rimedi Il trattamento del dolore al tallone dipende da almeno due fattori: La causa della sintomatologia, causa individuata tramite le opportune indagini diagnostiche;

della sintomatologia, causa individuata tramite le opportune indagini diagnostiche; L'intensità della sensazione dolorosa. La scelta dell'approccio terapeutico si divide tra terapia conservativa (o non chirurgica) e terapia chirurgica.

Salvo particolari condizioni per le quali la chirurgia è l'unica cura possibile (es: rottura del tendine d'Achille), i medici danno precedenza al trattamento di natura conservativa, il quale, tra l'altro, risulta spesso efficace. Cura Dolore al Tallone: i Rimedi Conservativi Riposo Il riposo inteso come astensione da tutte le attività che evocano dolore al tallone è fondamentale per recuperare da stati infiammatori (dovuti per esempio al sovraccarico funzionale), degenerazioni tissutali e fratture. È una misura consigliata tipicamente quando il dolore al tallone è in fase d'esordio (fase acuta). Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) contro il Dolore Se il dolore al tallone è molto forte e intollerabile, il medico potrebbe consigliare un FANS allo scopo di mitigare l'infiammazione e, conseguentemente, la sensazione dolorosa. Si tratta di un rimedio sintomatico, che non agisce sulle cause. Il FANS più prescritto in caso di tallonite è l'ibuprofene. Ghiaccio La crioterapia intesa come applicazione di ghiaccio sulla zona dolente è un significativo rimedio antinfiammatorio, ideale soprattutto durante la fase d'esordio della sintomatologia. Per trarre i massimi benefici dall'applicazione del ghiaccio, è bene eseguire 4-5 impacchi al giorno, impacchi della durata non inferiore ai 15 minuti e non superiore ai 20. Fisioterapia La fisioterapia è fondamentale per guarire da tutte quelle condizioni dovute al sovraccarico funzionale (es: fascite plantare); inoltre, è un punto cardine dei programmi di recupero previsti dopo la risoluzione delle fratture e gli interventi chirurgici di natura ortopedica (es: riparazione del tendine d'Achille). In genere, la fisioterapia si basa su esercizi di stretching per il polpaccio e la fascia plantare, su esercizi di propriocezione e su attività di rieducazione motoria; occorre tuttavia precisare che il percorso riabilitativo varia in funzione della causa del dolore e delle caratteristiche del paziente. È fortemente consigliato rivolgersi a un fisioterapista esperto nelle problematiche del piede. Cambiare Scarpe Qualora all'insorgenza del dolore al tallone avesse contribuito l'uso abituale di scarpe che stressano eccessivamente il tallone o di scarpe non appropriate a certe attività (es: scarpe usurate per correre), è bene cambiare calzature in favore di qualcosa di più confortevole e adatto. Per conoscere quali scarpe sono più adatte al proprio piede, è bene rivolgersi a un esperto del settore. Fare uso di Ortesi Plantari Le ortesi plantari (es: plantari, tallonnette ecc.) sono indicate in presenza di dolore sotto il tallone (es: fascite plantare, spina calcaneare ecc.). Esse permettono di attutire il carico sul tallone, il che dovrebbe alleviare la sintomatologia. È bene sottolineare che sono un trattamento sintomatico, che non agisce sulle cause. Come nel caso delle scarpe, per sapere quali ortesi sono più indicate contro la tallonite, è opportuno chiedere consiglio a un esperto. Iniezione di un Corticosteroide L'iniezione locale di un corticosteroide rappresenta un rimedio sintomatico, contro il dolore, molto efficace ma con un importante limite: i corticosteroidi sono medicinali che possono avere gravi effetti collaterali.

Alla luce di ciò, quindi, prima di un loro utilizzo si raccomanda il consulto medico. Per approfondire: Farmaci per la Cura della Tallonite Cura Dolore al Tallone: la Chirurgia La tipologia di trattamento chirurgico varia in funzione della causa scatenante la tallonite.

Per esempio, la terapia chirurgica per il dolore al tallone dovuto a fascite plantare comprende interventi quali la distensione della fascia plantare e la recessione del muscolo gastrocnemio. A occuparsi dell'operazione di chirurgia è generalmente un ortopedico interventista. Statistiche alla mano, la categoria di persone che più si sottopone a intervento chirurgico per il dolore al tallone è quella degli atleti professionisti e dei soggetti che praticano con regolarità corsa, jogging e sport simili. Per approfondire... Una descrizione degli interventi chirurgici per la fascite plantare è presente qui.

Prognosi La prognosi in caso di dolore al tallone dipende dai fattori scatenanti: un dolore al tallone, alla cui origine c'è una causa clinicamente poco rilevante, è più facilmente trattabile e avrà una prognosi migliore di un dolore al tallone successivo a fattori importanti dal punto di vista clinico. Dolore al Tallone: Tempi di Recupero I tempi di recupero da un dolore al tallone dipendono dalla severità della causa scatenante e dalla tempestività di diagnosi e trattamento. Le cause meno severe di dolore al tallone si risolvono nel giro di pochi giorni/settimane; quelle più gravi potrebbero richiedere diversi mesi (es: da dopo l'intervento chirurgico di riparazione, la rottura del tendine d'Achille richiede dai 7 ai 9 mesi di riabilitazione).