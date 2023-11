Dolore al polso: come alleviarlo se la colpa è dello smartphone

Da non sottovalutare però nemmeno le conseguenze fisiche dovute all'uso elevato di questo device, delle quali si parla meno ma che esistono e che non investono solo i giovanissimi, spesso accusati di abusare dello smartphone, ma anche gli adulti, il cui utilizzo in molti casi non è inferiore a quello delle nuove generazioni.

Lo smartphone è diventato ormai parte integrante delle vite di tutti. Sono lontani i tempi in cui il cellulare serviva solo per telefonare, oggi con questo strumento si può fare di tutto, chiamare ovvio ma anche mandare messaggi, andare sui social, cercare informazioni sul web, lavorare, fare operazioni bancarie e perfino guardare serie, film o programmi tv.

Perché lo smartphone provoca dolore al polso

Il dolore da smartphone è più comune di quello che si pensa e deriva dal fatto che digitare o scrollare porta l'articolazione del pollice e dell'indice ad essere costantemente sollecitata.

Questo con il passare del tempo può indolenzire le dita ma anche l'intera struttura della mano, arrivando al polso.

Se non si usa il riconoscimento facciale anche sbloccare lo smartphone necessita di una pressione del pollice, che seppur minima se reiterata può contribuire all'indolenzimento, che può trasformarsi in vero e proprio dolore o in un formicolio diffuso.

Se questo è costante e non se ne va con il passare dei giorni è bene non sottovalutarlo perché potrebbe cronicizzarsi e sfociale in patologie più serie come la sindrome del tunnel carpale o il dito a scatto.

Il dolore può anche riguardare solo il pollice, che in alcuni casi si gonfia. Anche di fronte a questa situazione è bene chiedere un consulto al proprio medico, prima che la problematica si estenda a tutta l'articolazione.