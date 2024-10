Dolore agli occhi: cause, quando preoccuparsi e cosa fare subito

Il dolore agli occhi è un sintomo comune a molte condizioni patologiche: in alcuni casi, rappresenta un disturbo temporaneo, che si risolve spontaneamente, mentre altre è segno di una condizione più grave (soprattutto se si associa ad un'alterazione della funzione visiva).

Il dolore orbitale è, di solito, causato da una patologia che colpisce gli occhi o altri apparati, come:

A seconda della localizzazione, il dolore agli occhi può essere distinto in due categorie:

Il dolore agli occhi associato a disturbi visivi improvvisi e drammatici - come la perdita parziale o completa della vista, la limitazione dei movimenti oculari, la protrusione dell'occhio e il gonfiore del tessuto circostante - dev'essere valutato dall'oculista con urgenza.

Come si allevia?

Dolore agli occhi: trattamento e rimedi

Il trattamento varia a seconda della causa che provoca dolore agli occhi. Molti approcci terapeutici devono essere stabiliti dal medico, che può determinare la gravità dei sintomi e la presenza di altri problemi, come una malattia oculare o altre condizioni patologiche.

In generale, i trattamenti più comuni possono prevedere:

Rimedi domestici

Il modo migliore per trattare molte delle condizioni che causano dolore è quello di permettere agli occhi di riposare.

Fissare a lungo uno schermo del computer o della televisione può provocare affaticamento. Inoltre, toccare o strofinare l'area aumenta l'irritazione, peggiora i sintomi e potrebbe causare ulteriori danni.

Se un corpo estraneo entra a contatto con la superfice dell'occhio, potrebbe essere utile lavare l'area con abbondante acqua tiepida o con una soluzione salina preparata commercialmente. Se la procedura è inefficace, non è raccomandato tentare di rimuovere i residui dall'occhio in modo autonomo: l'intervento dovrebbe essere riservato a medici professionisti.

Antibiotici, antivirali e corticosteroidi

Antibiotici o antivirali, topici (pomate o colliri) e orali, possono essere prescritti per trattare le infezioni dell'occhio che causano dolore, tra cui le congiuntiviti batteriche, la cheratite e le abrasioni corneali (in questo caso, a scopo preventivo). Le infezioni più gravi, come la neurite ottica e l'irite, vengono gestite anche con corticosteroidi sotto stretto monitoraggio.

Antistaminici

Colliri antistaminici e farmaci antiallergici orali possono contribuire ad alleviare il dolore associato alla congiuntivite allergica.

Antidolorifici

Se il dolore è molto intenso, il medico può prescrivere un farmaco per contribuire ad alleviare il dolore agli occhi, fino a quando non viene trattata adeguatamente la condizione di base.

Chirurgia

La chirurgia è a volte necessaria per riparare i danni causati da un corpo estraneo o un'ustione chimica. Tuttavia, questa evenienza è rara. Per i pazienti con glaucoma può essere necessario un intervento chirurgico nel caso i trattamenti conservativi non riescano a diminuire la pressione intraoculare.

