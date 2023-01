Docetaxel: cos'è, effetti collaterali, meccanismo d'azione

Che cosa è il Docetaxel e caratteristiche generali Il docetaxel è un farmaco antitumorale appartenente alla famiglia degli agenti antimitotici. Il docetaxel è un taxano semisintetico derivato dalla molecola naturale paclitaxel (anch'essa un agente antitumorale). Il paclitaxel è stato isolato per la prima volta dalla Taxus brevifolia, una conifera del Nord America. Da somministrarsi per via parenterale, il docetaxel è disponibile all'interno di diversi medicinali in differenti concentrazioni. L'impiego di tali medicinali è riservato all'ambito ospedaliero. Esempi di medicinali contenenti Docetaxel Docetaxel Accord®

Docetaxel Aurobindo®

Docetaxel Hikma®

Docetaxel Ratiopharm®

Docetaxel Zentiva®

Taxotere® Shutterstock Docetaxel - Struttura chimica

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Docetaxel e altri farmaci Possono manifestarsi interazioni farmacologiche in seguito all'assunzione concomitante di docetaxel e di farmaci in grado di inibire o competere con gli enzimi epatici del citocromo P3A4. Esempi di questi farmaci sono: Ciclosporina, un farmaco ad azione immunosoppressiva utilizzato nella prevenzione del rigetto nei trapianti;

Terfenadina, un farmaco antistaminico;

Farmaci antifungini, come - ad esempio - il ketoconazolo;

Eritromicinae troleandomicina, farmaci antibiotici. In qualsiasi caso, prima di ricevere il trattamento con docetaxel, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Docetaxel Poiché il docetaxel può essere somministrato solo da personale sanitario specializzato, è improbabile (benché non impossibile) che possano verificarsi casi d'iperdosaggio. Se ciò dovesse comunque verificarsi, il paziente riceverà tutti i trattamenti necessari e le sue funzioni vitali verranno strettamente monitorate.

Come agisce il Docetaxel? Docetaxel meccanismo d'azione: come funziona? Il docetaxel è un agente antimitotico. Più in particolare, il docetaxel è un promotore della polimerizzazione della tubulina. Gli agenti antimitotici agiscono durante la divisione cellulare (mitosi), in particolare, nella fase in cui il DNA neosintetizzato deve ripartirsi fra le due cellule figlie. La ripartizione del materiale genetico avviene grazie al fuso mitotico, una struttura complessa costituita da microtubuli. I microtubuli sono - a loro volta - strutture che si formano in seguito alla polimerizzazione di una particolare proteina chiamata tubulina. Il docetaxel si lega alla tubulina che costituisce i microtubuli, stabilizzandoli e impedendo così il loro disassemblaggio. In questo modo, si crea un'alterazione morfologica che porta la cellula tumorale ad andare incontro ad apoptosi (meccanismo di morte cellulare programmata).

Dose e modo d'uso Come si somministra il Docetaxel? Il docetaxel è disponibile per la somministrazione endovenosa in forma di concentrato per soluzione per infusione. Il concentrato si presenta come un liquido viscoso di colore variabile dal giallo chiaro al giallo-bruno. La posologia di docetaxel deve essere stabilita dal medico su base individuale, in funzione del tipo e del grado della patologia da trattare e in funzione del peso corporeo e delle condizioni di salute del paziente. Il medico calcolerà l'area di superficie corporea in metri quadrati (m²) e stabilirà la dose di farmaco che il paziente dovrà assumere.

Uso in gravidanza e allattamento Il Docetaxel può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Il docetaxel può causare danni al feto, pertanto, le donne in gravidanza non devono assumere il farmaco. Inoltre, devono essere adottate precauzioni per evitare l'insorgenza di possibili gravidanze. Anche gli uomini non dovrebbero procreare, sia durante sia dopo il trattamento con docetaxel, per un periodo di almeno sei mesi. Le madri che allattano al seno non devono assumere il docetaxel.