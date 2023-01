Doccia post allenamento: giusto o sbagliato?

La scelta sul fare la doccia subito dopo gli esercizi o aspettare di arrivare a casa, anche qualche ora dopo, può essere soggettiva, ma alcune motivazioni benefiche per corpo e mente, potrebbero indirizzare verso il momento giusto (e la tempestica migliore) per concedersi qualche minuto sotto il getto dell'acqua.

Perché fare la doccia subito

La doccia dopo l'allenamento ha un immediato potere defaticante e rilassante in quanto contribuisce alla riduzione dei dolori muscolari, andando ad eliminare l'accumulo di acido lattico e favorendo la circolazione sanguigna. Non solo, stare per qualche minuto sotto il getto dell'acqua, soprattutto quando è tiepida o tendente al caldo, favorisce anche la decompressione fisica e mentale, riducendo lo stress accumulato quasi come se fosse una sessione di meditazione. Non buttarsi subito in doccia, tuttavia, potrebbe massimizzare i benefici.

Attendere qualche istante prima di fare la doccia post allenamento assicura il pieno benessere in quanto durante l'attività fisica si innalza la temperatura corporea, così come la frequenza cardiaca. Se ci si fa la doccia subito dopo si rischia uno shock termico che causa il restringimento dei vasi sanguigni dilatati con lo sforzo intenso dell'attività fisica, che a sua volta provoca problemi di circolazione. Questo fenomeno si manifesta soprattutto nei casi in cui dopo la doccia si continua a sudare e ad avere caldo.

L'ideale è attendere almeno 20 minuti prima di fare la doccia; lavare con cura anche il cuoio capelluto e usare un'alternanza di acqua fredda e calda.