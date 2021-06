Doccia Fredda o Calda: Qual è la Migliore?

Ci sono evidenti benefici sia che si preferisca la doccia calda o fredda. Se una doccia calda è ciò che più comunemente il corpo desidera al mattino, è utile sapere che anche le docce fredde hanno notevoli benefici. I benefici per la salute che derivano dall'acqua fredda sono legati alla restrizione dei vasi sanguigni , mentre l'acqua calda aprirà i vasi sanguigni. Questo può pompare il sangue completamente attraverso i muscoli e gli organi ed è ottimo per aiutare con la rigenerazione e la disintossicazione. Si tratta della base dell'antico metodo Kneipp , ossia quello della doccia a contrasto. Una doccia ideale, infatti, dovrebbe prevedere un alternarsi di acqua calda e fredda. Acqua il più fredda possibile per un minuto, e successivamente molto calda per un altro minuto, alternando freddo e caldo per tre-cinque cicli .

Benefici della doccia fredda

I vantaggi di fare docce fredde sono diversi: calmano e leniscono la sensazione di pelle pruriginosa, eliminando la necessità di doversi grattare. Favoriscono maggiormente il risveglio, in quanto incrementano l'assorbimento di ossigeno, la frequenza cardiaca e la reattività. La doccia fredda stimola la circolazione: quando l'acqua fredda arriva al corpo, soprattuto bagnando gambe e braccia, restringe la circolazione sulla superficie del corpo. Ciò fa sì che il sangue nei tessuti più profondi circoli a velocità più elevate per mantenere la temperatura corporea ideale. In tal senso, una doccia fredda ha l'effetto opposto di una doccia calda per chi soffre di ipertensione o malattie cardiovascolari, poiché l'esposizione a temperature fredde attiva il sistema circolatorio per ridurre l'infiammazione e può aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari.

La doccia fredda, inoltre, aiuta a ridurre l'indolenzimento muscolare post-allenamento, poiché l'acqua fredda ha proprietà rigenerative che consentiranno ai muscoli di rilassarsi e ripararsi dopo un'intensa attività. Non solo, preferire la doccia fredda a quella calda, aiuta nella perdita di peso, in quanto alcune cellule adipose, come il grasso bruno, possono generare calore bruciando i grassi. Lo fanno quando il corpo è esposto a condizioni fredde come sotto la doccia.

Benefiche per la pelle, le docce fredde sono indicate perché restringono il flusso sanguigno che dona luminosità alla pelle. Non solo, l'acqua fredda chiude i pori e rinforza cute e capelli. Inoltre, l'acqua fredda, a differenza dell'acqua calda, non secca lo strato di sebo, una barriera naturalmente lubrificata che protegge la pelle e i capelli.

Doccia fredda: quando non è indicata

Le docce fredde potrebbero non essere indicate quando si avverte già sensazione di freddo, poiché la temperatura più fresca non aiuterà in alcun modo a riscaldarsi. Potrebbero non essere indicate in caso di influenza o infezioni: la temperatura fredda potrebbe risultare troppo aggressiva per il sistema immunitario, quindi è meglio preferire temperature più tiepide.