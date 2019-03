Nella lingua italiana, le 5 dita del piede sono conosciute ufficialmente con i nomi di: primo dito (o alluce o digitus primus), secondo dito (o digitus secundus), terzo dito (o digitus tertius), quarto dito (o digitus quartus) e quinto dito (o digitus quintus o minimus pedis).

Immaginando di osservare il dorso di un piede dall'alto, risulta che:

Il primo dito (o alluce) è il dito del piede più mediale, mentre il quinto dito è il dito del piede più laterale;

Il secondo dito è il dito del piede più prossimo al primo dito, mentre il quarto dito è il dito del piede più vicino al quinto dito;

Infine, il terzo dito è il dito del piede posto tra secondo dito e terzo dito.

È da segnalare che, da diversi anni ormai, soprattutto sul web, circolano nomi delle dita dei piedi alternativi a quelli ufficiali sopra riportati; per esempio, in base a queste nomenclature alternative, il secondo dito del piede è conosciuto anche come illice, melluce, dillice o polluce; il terzo dito del piede come trillice o trilluce; il quarto dito del piede come pondulo, pondo o anulo; il quinto dito come minolo, minulo o mignolino.

È doveroso precisare che questi nomi alternativi non rientrano in alcuni modo nel linguaggio anatomico corretto, quindi costituiscono una variante impropria per definire le 5 dita del piede.