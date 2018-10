Dita della Mano: Cosa e Quali Sono? Anatomia, Funzione e Patologie principali

Le dita della mano possono essere oggetto di varie condizioni mediche, tra cui: ferite cutanee, fratture di una o più falangi, ustioni, malattie delle unghie, verruche cutanee, cisti sinoviali (o cisti tendinee), la sindrome del tunnel carpale, il fenomeno di Raynaud, il morbo di Dupuytren, la sindrome di De Quervain, l'artrosi alle mani, l'artrite reumatoide, ecc.

Ferite Cutanee alle Dita della Mano

Le ferite cutanee alle dita della mano sono, in genere, il risultato di tagli derivanti dall'utilizzo improprio di un coltello, delle forbici o di un qualche strumento finalizzato ai cosiddetti "lavori-fai-da-te".

Frattura delle Falangi

La frattura di una o più falangi della mano è solitamente l'esito di un forte trauma alle dita.

A soffrire maggiormente per la frattura delle falangi della dita della mano sono le persone che praticano sport come, per esempio, il rugby, la pallavolo, il basket e il football americano, e coloro che svolgono attività lavorative pesanti e incentrata sull'uso delle mani (es: operai edili, facchini, magazzinieri ecc.).

Ustioni a carico delle Dita della Mano

Le ustioni a carico delle dita della mano sono infortuni la cui gravità varia in relazione all'area di interesse e agli strati di pelle coinvolti dal fattore scatenante.

Le ustioni alle dita della mano sono molti comuni in ambito domestico.

Malattie delle Unghie

Alcuni esempi di malattie delle unghie sono: l'onicolisi, l'onicocriptosi, l'onicodistrofia, l'onicofagia, la paronichia, l'onimicosi e l'onicogrifosi.

Verruche Cutanee sulle Dita della Mano

Le verruche cutanee sono escrescenze benigne, dalla sfumature giallo-grigiastre e di forma sferica od ovale, che, per quanto riguarda le dita della mano, si forma solitamente nei pressi delle unghie.

Cisti Sinoviali sulle Dita della Mano

Conosciute anche come cisti tendinee, le cisti sinoviali sono rigonfiamenti ripieni di liquido, dalle dimensioni più variabili, che crescono a ridosso dei tendini (per la precisione sulle cosiddette guaine tendinee) o delle articolazioni sinoviali (per l'esattezza a livello della capsula articolare delle articolazioni sinoviali).

Le cisti sinoviali possono colpire qualsiasi tendine o articolazione sinoviale presente nel corpo umano, inclusi tendini e le articolazioni sinoviali delle dita della mano.

Sindrome del Tunnel Carpale