Il disturbo da lutto persistente e complicato è una condizione che si verifica quando una persona colpita da un lutto continua anche dopo un anno dall'accaduto a manifestare le sensazioni acute della perdita come tristezza, colpa, invidia e rabbia , associati a persistenti ruminazioni relative alle cause, circostanze e conseguenze della perdita.

Il problema sorge quando ciò non avviene e la persona continua a manifestare gli stati angoscianti dei primi periodi anche con il passare del tempo, a volte accompagnati anche a disturbi del sonno e a condotte pericolose come uso di alcool o droghe.

Ogni persona attraversa tali fasi in modo diverso e proprio per questo l' elaborazione del lutto è un evento estremamente soggettivo e mutevole, che tuttavia solitamente arriva a un proprio compimento.

Come si manifesta il disturbo da lutto persistente e complicato

Per diagnosticare la presenza di questo disturbo si cerca di capire se dal momento del lutto e per 12 mesi nell'adulto e 6 nel bambini, la persona colpita manifesti almeno uno dei seguenti sintomi per un numero di giorni superiore a quello in cui non li presenta e a un livello di gravità clinicamente significativo.

Persistente desiderio e nostalgia della persona deceduta.

Tristezza e dolore emotivo intenso.

Preoccupazione per il deceduto o per le circostanze della morte.

Marcata difficoltà nell'accettare la morte.

Incredulità o torpore emotivo riguardo alla perdita.

Difficoltà a ricordare eventi positivi che riguardano il deceduto.

Amarezza o rabbia in relazione alla perdita.

Autocolpevolizzazione.

Evitamento di persone, luoghi o situazioni associati al deceduto.

Desiderio di morire per essere vicini al caro defunto.

Difficoltà nel provare fiducia verso gli altri e sensazione di essere soli.

Percezione che la vita sia vuota o priva di senso e di non farcela senza il caro defunto.

Confusione circa il proprio ruolo nella vita o diminuito senso della propria identità.

Difficoltà nel perseguire di nuovo i propri interessi o nel fare piani per il futuro.

Compromissione della vita sociale, lavorativa o in altre aree importanti.

Il disturbo da lutto persistente e complicato nei bambini

Questa sindrome si può manifestare anche nei bambini ma in questo caso il tempo dopo il quale è il caso di iniziare a considerare di essere di fronte a tale malessere è pari a sei mesi dopo il lutto.

I sintomi sono gli stessi che colpiscono anche l'adulto ma nei bambini è forte soprattutto la preoccupazione per il deceduto, che può essere espressa anche attraverso il gioco e e il disegno e può riguardare anche la possibile morte di altre persone a lui vicine.