Disturbo da Dismorfismo Corporeo: sintomi, diagnosi, trattamento

Disturbo da Dismorfismo Corporeo: Cos'è? ll disturbo di dismorfismo corporeo si presenta più frequentemente in età adolescenziale e colpisce maggiormente il sesso femminile rispetto a quello maschile. Più comunemente conosciuto come dismorfofobia (dal greco antico dis –morphé, forma distorta e φόβος, phobos = timore) si identifica in un disturbo psichiatrico caratterizzato da un'eccessiva preoccupazione per un difetto fisico non presente o soltanto minimamente osservabile da altri. Si tratta a tutti gli effetti di un disturbo ossessivo compulsivo e non è da confondere con i disturbi alimentari, sebbene questi potrebbero essere correlati. I sintomi sono caratterizzanti, ma la diagnosi spesso tarda ad arrivare per timore o vergogna.

Sintomi del Disturbo da Dismorfismo Corporeo I sintomi del disturbo da dismorfismo corporeo sono molteplici ma decisamente evidenti e peculiari. Possono svilupparsi in modo graduale oppure improvvisamente in maniera acuta, e possono essere più o meno intensi -sebbene non ci sia un grado, una scala di severità, e persino diventare cronici. Il problema interessa principalmente il volto, ma può coinvolgere qualsiasi parte del corpo. L'attenzione su un determinato difetto o pseudo tale, o una particolare area del corpo, ad esempio, può cambiare e spostarsi. Queste zone "mal percepite", inoltre, vengono spesso descritte in maniera dispregiativa e alquanto negativa, con aggettivi quali: brutte, orrende, o deformi, orribili. Sintomi classici, sono, ad esempio: preoccupazioni ossessive per disturbi quali diradamento dei capelli, acne, rughe, cicatrici, eritemi, colore dell'incarnato, peluria sul viso e sul corpo

odio nei confronti della forma di naso, occhi, orecchie, bocca, seno, glutei, gambe o altre parti del corpo

ossessivo controllo della zona

guardarsi allo specchio

usare molto trucco o cosmetici

evitare contatti sociali

non uscire e avere disturbi nel rendimento scolastico

ricorrere alla chirurgia estetica

sentirsi perennemente inadeguato

confrontarsi puntualmente con altre persone

strapparsi i capelli

cambiarsi d'abito più volte al giorno

ricorrere a terapie ormonali

lavarsi di continuo per eliminare presunti difetti dermatologici Nei casi molto gravi, il disturbo da dismorfismo corporeo è invalidante in quanto ha conseguenze impattanti e negative sulla sfera pubblica e privata delle persone che ne soffrono che tendono ad assumere comportamenti ossessivo compulsivi e ad isolarsi.

Cause del Dismorfismo Corporeo Le cause dell'insorgenza del disturbo da dismorfismo corporeo sono molteplici e risiedono nella sfera biologica culturale e psicosociale. Un'instabilità emotiva, stati depressivi, aver subito abusi fisici o psicologici rende maggiore la probabilità che il disturobo si manifesti, in quanto rende i soggetti maggiormente vulnerabili. Il disturbo ha una incidenza di circa il 2% nella popolazione generale, mentre nella popolazione con diagnosi psichiatrica sale attorno al 6%.

Diagnosi Il disturbo da dismorfismo o dismorfofobia non è affatto semplice da diagnosticare. Il primo ostacolo è rappresentato proprio da chi ne soffre, spesso poco incline a farsi aiutare e soprattutto ad ammettere che si tratti di una percezione errata, di una ossessione. A causa della vergogna e dell'imbarazzo dei pazienti, infatti, si fatica a conoscere i sintomi, cosa che rende latente il disturbo da dismorfismo corporeo. La diagnosi del disturbo da dismorfismo corporeo si basa essenzialmente sull'anamnesi. Il disturbo può essere correlato a un disturbo dell'alimentazione o ad una disforia di genere.

Trattamento e Cure Il trattamento del disturbo da dismorfismo corporeo è certamente multidisciplinare. Comprende, infatti, sia trattamenti psicologici che terapie farmacologiche. Tra le psicoterapie efficaci per la dismorfofobia sono risultate efficaci la terapia cognitivo-comportamentale e la terapia metacognitiva. Anche terapie farmacologiche sono risultate efficaci nel trattamento della dismorfofobia, in particolare gli antidepressivi, quali antidepressivi SSRI, in particolare la fluvoxamin, e gli antidepressivi triciclici come la cloripramina. Il trattamento standard, che consente di ottenere maggiori risultati, prevede solitamente la combinazione tra psicoterapia e terapia farmacologica. Negli ultimi anni sono stati adottati metodi terapeutici quali la stimolazione magnetica transcranica (rTMS) che hanno mostrato risultati incoraggianti in pazienti affetti da disturbo ossessivo-compulsivo, cosa che potrebbe indurre ad adottare il medesimo trattamento anche per il disturbo da dismorfismo corporeo. Tuttavia è bene parlare con il prorio medico dei sintomi e intraprendere un percorso terapeutico che, come suggerisce la ricerca, ha evidenziato un miglioramento della sintomatologia tra il 50% e l'80% dei pazienti trattati.