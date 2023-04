Disturbo Bipolare di Tipo 1: quali sono le cause e quali i sintomi?

Il disturbo bipolare , o bipolarismo , è un problema di salute mentale, caratterizzato da cambiamenti estremi dell'umore : è caratteristico del paziente bipolare, infatti, alternare episodi maniacali o ipomaniacali, in cui l'umore è anormalmente elevato, a momenti di depressione, in cui l'umore è basso.

Cause

Cosa scatena il Disturbo Bipolare Tipo 1?

La causa precisa del disturbo bipolare di tipo 1 è sconosciuta.

È opinione degli esperti, tuttavia, che questa condizione mentale abbia un'origine multifattoriale, ossia dipenda da più fattori; in particolare, menzionano:

Fattori genetici;

Fattori ambientali;

Fattori biochimici.

Fattori Genetici

La presenza del disturbo bipolare di tipo 1 potrebbe dipendere da una componente genetico-ereditaria.

Questa teoria nasce dall'osservazione della condizione in un numero statisticamente rilevante di persone con una storia familiare di bipolarismo (di tipo 1, di tipo 2 e ciclotimico), dove per storia familiare si intende parenti prossimi, come fratelli o genitori, affetti dal disturbo mentale in oggetto.

Secondo gli esperti, non sarebbe implicato un solo gene nella comparsa del disturbo bipolare tipo 1, ma più d'uno; inoltre, ritengono molto probabile che la sola predisposizione genetica non sia sufficiente: servirebbero, infatti, determinati fattori ambientali, che agiscono da innesco.

Fattori Biochimici

Alcuni studi sul cervello delle persone con disturbo bipolare di tipo 1 hanno evidenziato livelli alterati di neurotrasmettitori (in particolare si segnalano dopamina, noradrenalina e serotonina); ciò ha indotto gli esperti a ritenere possibile che il bipolarismo tipo 1 dipenda, per esempio, da un eccesso di noradrenalina o da una carenza.

Fattori Ambientali

Premessa : un fattore ambientale è una qualsiasi circostanza, evento o abitudine che può condizionare la vita di un individuo, in una certa misura.

Medici ed esperti in materia di disturbi dell'umore hanno osservato che il passato dei pazienti bipolari presenta, spesso, esperienze traumatiche (sia dal punto di vista emotivo che fisico) o lunghi periodi di stress.

Da ciò, hanno ipotizzato che il bipolarismo di tipo 1 possa essere in qualche modo vincolato a vicende del passato, vissute in maniera particolarmente intensa e sconvolgente.

Come detto in precedenza, i fattori ambientali sembrerebbero gli inneschi della sintomatologia in tutte quelle persone con una predisposizione genetica o biochimica.