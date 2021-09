Otalgia: il Mal d'Orecchio

Quando si parla di dolore generico alle orecchie, ci si riferisce all'"otalgia", termine utilizzato in ambito medico per indicare questo disturbo la cui intensità varia a seconda della causa che lo ha provocato. Il dolore alle orecchie può essere percepito come continuo, intermittente, pulsante, ritmico, sordo. Va precisato che l'otalgia, nella maggior parte dei casi, non dipende soltanto da malattie dell'orecchio, ma è una conseguenza secondaria di altri disturbi o patologie severe come sinusite, tonsillite, raffreddore, influenza, mal di denti, emicrania e cancro alla gola. L'otalgia, inoltre, molto spesso non resta circoscritta alle orecchie, ma il dolore s'irradia anche alla testa, al collo, alla mascella.

In generale, è possibile distinguere due forme di dolore alle orecchie: