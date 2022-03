Disturbi della vista legati all'età: come riconoscerli e prevenirli

Questi i più comuni da tenere d'occhio con il passare del tempo e le migliori strategie per salvaguardare la vista con il passare degli anni.

Se le luci sembrano improvvisamente più intense e i fari delle auto appaiono eccessivamente abbaglianti potrebbe trattarsi di una maggiore sensibilità alla luce, una condizione comune invecchiando. Questo problema può dipendere da problemi in superficie o all'interno dell'occhio, o dall'occhio secco.

Inoltre, con l'avanzare dell'età si verificano più spesso patologie come glaucoma , degenerazione maculare legata all'età o malattia dell'occhio diabetico , che possono produrre cambiamenti nella visione del colore giallo-blu.

La visione dei colori può deteriorarsi con l'età e ciò può accadere per diversi motivi come riduzione delle dimensioni della pupilla e ingiallimento o opacizzazione del cristallino .

Occhio secco

L'occhio secco deriva dalla scarsa produzione di lacrime dalle ghiandole lacrimali ed è una condizione oculare che provoca occhi irritati e sensibili.

Si verifica soprattutto dopo i 50 anni e il motivo è che con il tempo le ghiandole lacrimali possono sviluppare fibrosi (cicatrici) e atrofia (diminuzione delle dimensioni).

Inoltre la palpebra può diventare più rilassata con l'età e non essere in grado di proteggere l'occhio e trattenere le lacrime come dovrebbe.