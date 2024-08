Disturbi da incubi: cosa sono?

Le parasonnie si identificano come modelli di disturbi del sonno caratterizzati da comportamenti, emozioni o percezioni insolite.

Il disturbo da incubi, noto anche come disturbo d'ansia da sogno, è un tipo di disturbo del sonno-veglia chiamato in termine scientifico parasonnia.

Quando gli incubi diventano importanti, frequenti, e hanno un impatto significativo sulla qualità del sonno e della vita quotidiana, significa che hanno delle conseguenze, ovvero ciò che si definisce come disturbo da incubo

Gli incubi tendono a verificarsi durante la fase REM (rapid eye movement) del sonno e vengono ricordati vividamente al risveglio. Dopo essersi svegliati da un incubo, si è rapidamente vigili e orientati nello spazio e nel tempo. Gli incubi e i sintomi correlati non sono causati dall'uso di alcuna sostanza o farmaco. Le condizioni di salute mentale e fisica concomitanti non possono spiegare completamente l'esperienza dell'incubo.

Quali sono le cause dei disturbi da incubo?

Ipereccitazione: livelli elevati di stress, tensione e ansia durante il giorno possono contribuire a problemi di sonno e all'intensità degli incubi.

Estinzione della paura compromessa: una paura intensa che non si risolve naturalmente con il tempo, come quella dovuta a un trauma , può mantenere il cervello in uno stato di memoria eccitata in cui ricombina esperienze spaventose in scenari onirici.

, può mantenere il cervello in uno stato di memoria eccitata in cui ricombina esperienze spaventose in scenari onirici. Suscettibilità: alcuni fattori della personalità, come un'elevata ricerca di novità e predisposizioni genetiche, possono aumentare la possibilità di avere incubi persistenti.

Coping disadattivo (soppressione del pensiero): le abitudini interne per affrontare lo stress che comportano la soppressione di pensieri ed emozioni negative possono far sì che si manifestino negli incubi.

Respirazione disordinata nel sonno: i disturbi respiratori che influenzano il sonno possono contribuire al disagio psicologico, innescando incubi e possono causare fasi di sonno meno ristorative in cui è più probabile che gli incubi vengano ricordati.

Le cause esatte del disturbo da incubi non sono del tutto note. Gli esperti teorizzano che potrebbero essere coinvolti diversi fattori, tra cui quelli descritti in precedenza.

In base a questo quadro teorico, gli incubi sono un tipo di comportamento appreso, in cui il subconscio reagisce negativamente a qualsiasi elemento in un sogno che assomigli a uno stress iniziale.

Ad esempio, se l'esperienza traumatica ha a che fare con l'acqua, gli incubi potrebbero essere innescati da elementi onirici apparentemente distanti come il colore blu, contenitori di liquidi, ecc