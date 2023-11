Disturbi che possono essere scoperti durante una visita dermatologica

Introduzione La pelle riviste tutto il corpo, è uno scudo che intercetta molti pericoli (infezioni, sostanze estranee pericolose e quant'altro) informandone il sistema immunitario. Ma è anche il biglietto da visita con cui una persona si presenta agli altri, svelando come mangia, se ha abitudini di vita sane, e anche se soffre di alcune malattie. Le condizioni della pelle dunque possono essere un riflesso del benessere e della salute interna del corpo, diventando il primo indizio visibile nella diagnosi di condizioni mediche più sistemiche. Ecco perché durante una visita dermatologica possono essere scoperte anche malattie e problematiche "insospettabili". Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Com'è fatta la pelle La pelle rappresenta l'organo più esteso del corpo umano, con 2 metri quadrati circa di superficie e 4-5 chilogrammi complessivi di peso. Organo di confine fra ciò che è dentro è ciò che è fuori, non è un rivestimento inerte: respira, assorbe, reagisce, comunica con l'esterno. Ha essenzialmente il compito di isolare e proteggere il corpo. La pelle è un organo complesso, che svolge funzioni neuroendocrine e immunologiche ed è strettamente connesso agli altri distretti dell'organismo, per cui può comunicare disfunzioni più o meno importanti.

Disidratazione L'aspetto della pelle può rivelare se la persona beve a sufficienza e si sta idratando. Se infatti la cute appare secca, squamosa, ruvida e tesa potrebbe significare che il corpo è disidratato. Anche la pelle infossata intorno agli occhi è un segno rivelatore di disidratazione. Se non si beve abbastanza, la pelle potrebbe anche apparire opaca, peggiorando l'aspetto delle linee sottili e delle rughe. L'ideale, secondo gli esperti è bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno e mangiare anche cibi ricchi di acqua, per mantenere il corpo idratato.

Squilibri ormonali L'acne è l'esempio più eclatante, ma non è il solo: molte alterazioni dell'aspetto della pelle, infatti, possono essere la spia di squilibri ormonali. Fra le condizioni che causano problemi alla pelle ci sono: la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) che può provocare acne o crescita eccessiva di peli sul viso; la sindrome di Cushing, che può associarsi a pelle sottile, acne, peli sul viso in eccesso, lividi e iperpigmentazione; il morbo di Addison, caratterizzato da un'iperpigmentazione delle pieghe della pelle, dei gomiti, delle ginocchia e delle cicatrici; l'acromegalia, che può portare a cambiamenti nei tratti del viso e pelle ispessita.

Colesterolo alto Alcune persone con colesterolo alto presentano piccole protuberanze gialle intorno agli occhi, i cosiddetti xantelasmi. All'inizio assumono l'aspetto di chiazzette dai contorni sfumati e dal colore tendente al rosa arancio. Nel tempo si trasformano in vere e proprie placche rilevate, giallognole. Infatti, tendono a ingrandirsi con il passare delle settimane. Talvolta sono pruriginosi e circondati e da un'area eritematosa (si parla in questo caso di xantomi eruttivi multipli), mentre in altri confluiscono in agglomerati nodulari. Queste formazioni possono essere dovute anche al diabete o all'ipotiroidismo.

Diabete Il diabete può colpire molte parti del corpo, compresi i nervi e i vasi sanguigni della pelle. Ecco perché le persone con diabete hanno maggiori probabilità di sviluppare secchezza, prurito o infezioni della pelle. Sfortunatamente, spesso questi problemi creano un circolo vizioso: quando si gratta la pelle secca, essa può rompersi, favorendo l'ingresso di germi e batteri che causano infezioni. Inoltre, bisogna considerare che il diabete può associarsi alla comparsa di specifiche problematiche dermatologiche, come l'acanthosis nigrican (malattia caratterizzata dalla comparsa di placche vellutate e scure nelle pieghe di collo, ascelle e inguine) e la necrobiosi lipoidica (che provoca la comparsa di protuberanze rosse sulla parte inferiore delle gambe che si trasformano in placche cerose o giallo-marroni).