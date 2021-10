L'eccesso di grasso viscerale può aumentare il rischio di sviluppare alcune patologie anche molto severe, come ad esempio:

cardiopatia

alta pressione sanguigna

diabete

ictus

alcuni tipi di cancro, incluso il cancro al seno e al colon

È più probabile che si abbia eccesso di grasso viscerale se l' indice di massa corporea (BMI) rientra nella categoria sovrappeso (da 25 a 29,9) o obeso (30 o superiore). Gli accumuli di grasso viscerale tendono ad aumentare in soggetti con uno stile di vita non equilibrato, catterizzato da consumo di junk food, ossia alimenti ricchi di sale, zuccheri e grassi che hanno la capacità di essere assorbiti rapidamente nel flusso sanguigno, innescando un picco di insulina, che agisce come un ormone del deposito di grasso. Anche la sedenterietà è un fattore di rischio, così come lo stress cronico che porta ad accumulare grasso viscerale in eccesso. La più grande concentrazione di recettori per l'ormone dello stress, il cortisolo, si trova in profondità nel tessuto adiposo viscerale.