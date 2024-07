Disprassia: cos’è e quali sono i sintomi?

Cos'è la Disprassia? Shutterstock Anche nota come disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria, la disprassia è un disturbo del neurosviluppo, che inizia durante l'infanzia e che comporta una difficoltà generalizzata nell'esecuzione dei movimenti più semplici della vita quotidiana, problemi di coordinazione e un deficit nel compiere gesti espressivi utili alla comunicazione delle emozioni.

Chi colpisce? La disprassia produce i primi sintomi e segni durante l'infanzia. Non a caso, in genere, la diagnosi avviene in età scolare o prescolare.

A soffrire maggiormente di disprassia sono i maschi.

Inoltre, studi hanno evidenziato che sono più a rischio di disprassia: I bambini nati prematuri prima della 37esima settimana di gravidanza;

I bambini nati con un basso peso alla nascita;

I bambini con una storia familiare di disprassia.

Caratteristiche La disprassia è una condizione cronica, che si palesa in età prescolare o scolare e può durare fino all'età adulta, e che compromette la capacità di compiere movimenti volontari, coordinati sequenzialmente tra loro, in funzione di uno scopo. La disprassia non va confusa con l'aprassia, un disturbo generalmente più grave, che comporta un'incapacità totale di compiere un determinato movimento o gesto, nonostante il soggetto abbia inteso cosa dovrebbe fare e abbia la volontà di farlo. Il soggetto disprassico presenta una capacità parziale di eseguire un certo movimento con la dovuta precisione; in sostanza, nel compiere un certo gesto, è impacciato, goffo, maldestro.

Quali sono i sintomi? I sintomi della disprassia possono variare notevolmente da paziente a paziente, a seconda del grado di severità della condizione. Chiarito ciò, tra le manifestazioni possibili, si segnalano: Goffaggine, dovuta a una ridotta capacità motoria fine e grossolana;

Scarsa coordinazione;

Problemi di equilibrio;

Difficoltà nell'eseguire un'azione o un gesto tipico della vita quotidiana;

Deficit o ritardo del linguaggio;

Difficoltà di scrittura;

Scarsa capacità di memoria e di attenzione;

Lentezza nell'eseguire un'azione;

Tendenza all'affaticamento (è dovuto al fatto che, per compiere anche i compiti motori più semplici, il paziente spende più energie, fisiche e mentali);

Irrequietezza e iperattività. Spesso, questi sintomi si ripercuotono a livello psicologico, causando frustrazione e bassa autostima; possono essere anche motivo di presa in giro tra i coetanei, il che peggiora ulteriormente le ripercussioni a livello psicologico. Ancora, la disprassia rappresenta anche un fattore di rischio per l'obesità e il sovrappeso, in quanto il paziente, a seguito della goffaggine, sviluppa una certa riluttanza verso l'attività fisica. Per approfondire: Disprassia: i sintomi Quali sono i sintomi di disprassia nel bambino più grande? I bambini più grandi affetti da disprassia possono manifestare: Difficoltà nel salire e scendere le scale;

Difficoltà di equilibrio, tali per cui tendono a sbattere contro oggetti, cadere frequentemente o sembrare goffi.

Difficoltà nello sport e in attività motorie, come andare in bicicletta, saltare e prendere, lanciare o calciare una palla. Il disagio indotto da queste difficoltà potrebbe portarli a rifiutarsi di svolgere le suddette attività.

Maggiori difficoltà nello scrivere, nel disegnare/colorare e nell'usare le forbici rispetto ad altri bambini della loro età.

Difficoltà a vestirsi, a infilare i bottoni, a lavarsi i denti e ad allacciarsi le scarpe.

Irrequietezza, palesata con la tendenza a dondolare. Quali sono i sintomi di disprassia nel bambino più piccolo? In alcuni casi, i segni della disprassia potrebbero emergere già nei primi mesi/anni di vita. Per esempio, alcuni bambini molto affetti da questo disturbo potrebbero avere difficoltà a girarsi quando sono distesi, a sedersi, a gattonare o a compiere i primi passi; potrebbero, inoltre, avere problemi nell'usare i primi cucchiai o forchette e nell'eseguire i primi giochi da bambini che richiedono una certa coordinazione, come quelli in cui bisogna impilare contenitori di dimensione crescente ecc. Disturbi associati alla Disprassia Spesso, per motivi ancora da chiarire, la disprassia è associata ad alcune condizioni, tra cui: Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Circa la metà dei bambini con disprassia soffre anche di ADHD;

(ADHD). Circa la metà dei bambini con disprassia soffre anche di ADHD; Difficoltà linguistiche ;

; Disgrafia ;

; Ansia e/o depressione ;

e/o ; Dislessia ;

; Disturbo dello spettro autistico.

Quali sono le cause? L'esecuzione di movimenti coordinati e le abilità motorie sono processi complessi che coinvolgono una vasta rete di nervi e svariate aree cerebrali. Sebbene non sia ancora del tutto chiara la causa della disprassia, gli esperti sospettano che all'origine di questo disturbo del neurosviluppo ci sia un'immaturità delle reti nervose deputate a controllare la coordinazione nei movimenti e le capacità motorie. Come detto in precedenza, la presenza di disprassia è associata ad alcune condizioni come il basso peso alla nascita o la nascita prematura. Disprassia in età adulta: quali sono le cause? La disprassia può comparire anche in età adulta. In tali circostanze, si tratta di un disturbo acquisito (e non congenito), dovuto a danni cerebrali sviluppati nel corso della vita, in seguito, per esempio, a condizioni come l'ictus. Disprassia: quanto è comune? La disprassia colpisce circa il 6% dei bambini in età dello sviluppo. Tipi di Disprassia Esistono vari tipi di disprassia, i quali si differenziano a seconda dell'area motoria e/o dell'abilità compromessa.

Le principali tipologie sono: Disprassia motoria . È caratterizzata da una goffaggine generale che pregiudica lo svolgimento di attività di vita quotidiana, come vestirsi, allacciarsi le scarpe, mangiare ecc.

. È caratterizzata da una goffaggine generale che pregiudica lo svolgimento di attività di vita quotidiana, come vestirsi, allacciarsi le scarpe, mangiare ecc. Disprassia dello sguardo . Si contraddistingue per la difficoltà nel fissare un interlocutore o per la durata molto breve della fissità dello sguardo. Questa forma di disprassia comporta difficoltà nella lettura (il bambino tende a saltare da una riga all'altra) e nella scrittura (il bambino, per esempio, ha difficoltà a spostare lo sguardo dal foglio alla lavagna per copiare simboli o parole).

. Si contraddistingue per la difficoltà nel fissare un interlocutore o per la durata molto breve della fissità dello sguardo. Questa forma di disprassia comporta difficoltà nella lettura (il bambino tende a saltare da una riga all'altra) e nella scrittura (il bambino, per esempio, ha difficoltà a spostare lo sguardo dal foglio alla lavagna per copiare simboli o parole). Disprassia verbale. Si contrassegna per la difficoltà nell'eseguire la sequenza articolata dei movimenti utili a produrre un suono, il che si traduce in un'incapacità di formare frasi o parole chiare e comprensibili.

Quali sono le conseguenze della Disprassia? I problemi di scrittura e di linguaggio presenti in alcuni pazienti con disprassia possono comportare un rallentamento dell'apprendimento. Ciò può verificarsi indipendentemente dal quoziente intellettivo, che in genere è nella norma nel soggetto disprassico. Il bambino con disprassia ha difficoltà a svolgere movimenti e azioni banali; ciò può essere erroneamente interpretato come un segno di pigrizia o scarsa intelligenza e, spesso, diventa motivo di isolamento e derisione (bullismo). Ecco, allora, che il paziente può risentirne sul piano psicologico, sviluppando problemi di autostima e sentimenti di rabbia e frustrazione. Senza un adeguato supporto, i giovani pazienti affetti da disprassia possono finire per preferire l'isolamento alle interazioni sociali e rendersi protagonisti di disturbi del comportamento e della condotta.

Quali esami fare per la diagnosi? Attualmente, non esiste un test o un esame specifico per la disprassia. Per diagnosticare questo disturbo, quindi, è prassi affidarsi alle valutazioni di un team di specialisti, tra cui pediatra, neurologo infantile, psicologo infantile e fisioterapista, i quali visitano il paziente e ne analizzano le capacità motorie, coordinative, cognitive e neuropsicologiche. È importante inquadrare correttamente il paziente sotto diversi punti di vista, poiché è l'unica strategia veramente efficace ai fini di una diagnosi corretta. In genere, le diverse valutazioni riguardano: Le capacità motorie grossolane e fini ;

; La coordinazione nei movimenti e nei gesti ;

; L' equilibrio ;

; Le capacità intellettive. Ovviamente, questi studi comprendono anche un confronto tra quanto osservato e quello che dovrebbe essere secondo il normale sviluppo psico-motorio, al netto di eventuali ritardi non patologici e non significativi: solo un simile approccio, infatti, permette di inquadrare correttamente il paziente e di capire se effettivamente ci sono delle difficoltà. Se necessario, le indagini potrebbero anche includere esami e test per l'individuazione di condizioni in grado di provocare sintomi simili alla disprassia, tra cui la paralisi cerebrale o la distrofia muscolare. In altre parole, i medici si affidano anche alla cosiddetta diagnosi differenziale, ossia a un approccio per esclusione. Disprassia: a quale età si diagnostica? In genere, la diagnosi di disprassia non avviene prima dei 4-5 anni di vita, questo perché eventuali deficit in età precedenti potrebbero essere dovuti soltanto a un ritardo non patologico dello sviluppo. Disprassia: com’è classificata nel DSM-5? La disprassia è un disturbo discusso anche nell'ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) dell'American Psychiatric Association, un testo di riferimento per la comunità medica che tratta le problematiche relative alla sfera psichiatrica e dello sviluppo. Nel DSM-5, la disprassia rientra tra i disturbi del neurosviluppo; per la precisione, fa parte di una sottocategoria dei disturbi del neurosviluppo: quella dei disturbi motori.

Come si cura? Attualmente, non esiste una cura specifica per la disprassia. Tuttavia, sono disponibili diversi trattamenti, quali per esempio la terapia occupazionale o la fisioterapia, in grado di aiutare i soggetti con disprassia a migliorare le loro capacità motorie, la coordinazione, l'indipendenza motoria e il linguaggio. Ogni paziente con disprassia rappresenta un caso a sé stante, ragion per cui ha bisogno di un piano terapeutico personalizzato, stilato da un team di specialista che conosce nei dettagli il caso clinico in questione. Terapia occupazionale Lo scopo della terapia occupazionale è rendere il paziente il più autonomo possibile, in modo che possa condurre una vita normale e soddisfacente. In genere, i terapisti occupazionali ricorrono a due approcci: l'approccio orientato al compito e l'approccio orientato al deficit. L'approccio orientato al compito aiuta il paziente a identificare quali sono le attività problematiche per lui e insegnare i modi, le strategie e gli accorgimenti per superarle; in altre parole, fornisce al paziente una serie di competenze specifiche utili a riconoscere un problema e a superarlo. L'approccio orientato al deficit, invece, prevede l'impiego di tutori o strumenti che rendono più semplice l'esecuzione di determinati compiti; si sta parlando, per esempio, di matite speciali, più facili da impugnare, così che il paziente riesca a scrivere più agevolmente. Logopedia e terapia del linguaggio Tramite un piano personalizzato, il logopedista può aiutare il paziente a comunicare in modo più efficace, limitando i problemi di linguaggio. Fisioterapia La fisioterapia intende aiutare il soggetto con disprassia a migliorare le capacità motorie, la forza, la coordinazione e l'equilibrio, il tutto per favorire un'indipendenza motoria e per l'inserimento del paziente nel contesto sociale. Il trattamento fisioterapico è personalizzato e varia a seconda delle difficoltà del paziente; esso può comprendere: Attività che lavorano sulla postura e sull'equilibrio;

Attività che lavorano sul coordinamento;

Attività mirate a migliorare i movimenti motori fini, come per esempio scrivere a mano, usare coltello e forchetta e allacciare i lacci delle scarpe;

Attività che aumentano e sviluppano i movimenti motori grossolani, come per esempio camminare, stare in piedi o sedersi;

Attività che migliorano la coordinazione delle mani e degli occhi;

Esercizi per migliorare la forza muscolare. Se seguito scrupolosamente, il programma di fisioterapia può consentire al paziente di praticare un'attività sportiva. Allenamento percettivo-motorio Consiste nell'assegnare al paziente una serie di compiti che diventano gradualmente più complessi e avanzati. L'allenamento percettivo-motorio ha sostanzialmente l'obiettivo di sfidare il bambino in una qualche attività in modo che migliori, ma senza che ciò sia frustrante o stressante (una sfida troppo difficile potrebbe indurlo a rinunciare).

L'allenamento percettivo-motorio agisce su più fronti e mira a migliorare le capacità linguistiche, visive, motorie e uditive del paziente. Gioco attivo Gli esperti sostengono che il gioco attivo (ossia il gioco in cui un bambino allena una certa capacità, come per esempio correre o saltare), svolto all'aperto o a casa, aiuta a migliorare le abilità motorie individuali. Il gioco è un modo con cui i bambini imparano a conoscere l'ambiente e se stessi, in particolare per i bambini di età compresa tra 3 e 5 anni; è una parte cruciale del loro apprendimento. Il gioco attivo è un momento che fortifica l'apprendimento fisico ed emotivo di un bambino, lo sviluppo del linguaggio e quello dei suoi sensi. Più i bambini sono coinvolti nel gioco attivo, migliore sarà la loro capacità di interagire con successo con gli altri bambini.