Diagnosi

Come vengono diagnosticati disturbi della voce?

Il primo approccio diagnostico prevede un'accurata indagine anamnestica, per rilevare i dettagli relativi al disturbo vocale e alla storia clinica del paziente, come:

durata e gravità del problema attuale;

sintomi attuali e associati;

soria medica rilevante (tra cui farmaci, allergie respiratorie, presenza o meno di affezioni del tubo gastro-enterico, infezioni e interventi chirurgici precedenti);

Abitudini di vita o professionali a rischio per l'apparato respiratorio (contatto con irritanti inalati, consumo di tabacco ed alcool).

Per un corretto inquadramento del disturbo, il medico procederà con l'ispezione della gola per rilevare eventuali aree sospette: il paziente è invitato ad aprire la bocca, sporgendo la lingua all'esterno, e a pronunciare contemporaneamente un suono vocalico prolungato. Questa procedura consente di visualizzare parte della parete della faringe e la regione tonsillare.

Il medico può approfondire l'esame delle strutture che, per la loro localizzazione anatomica, non sono direttamente visibili, ricorrendo a specifiche tecniche e attrezzature, stabilite in base alla presentazione clinica del disturbo alla voce. L'esplorazione semplice può essere effettuata con uno specchietto rigido e circolare, simile ad uno specchio dentale, montato su di un lungo manico ed inserito in bocca. La laringoscopia è un esame della laringe che consente di vedere la struttura delle corde vocali ed il loro movimento durante la vibrazione. Per un esame più approfondito il medico può ricorrere ad un apparecchio ottico flessibile (laringoscopio flessibile). Ulteriori test possono approfondire la causa del problema alla voce (esempio: elettromiografia laringea per misurare le correnti elettriche nei muscoli della laringe).

Alcune persone soffrono di raucedine ogni volta che sono colpite da un comune raffreddore. In genere, l'alterazione della voce associata non è grave ed è temporanea, tende cioè a risolversi entro circa due settimane dalla risoluzione della laringite. Quando, invece, i cambiamenti improvvisi ed inspiegabili nella voce persistono per più di 2 o 3 settimane oppure interferiscono con la normale capacità di comunicare, potrebbero essere segno di un problema più serio. La stessa considerazione è valida nel caso di disturbi che sembrano migliorare, per poi riapparire. In questi casi, vale la pena prendere un appuntamento con un otorinolaringoiatra (specializzato in malattie o disturbi di orecchie, naso e gola) per un'ulteriore valutazione e per determinare la causa del problema alla voce.

In particolare, si consiglia di consultare un medico se si notano i seguenti cambiamenti: