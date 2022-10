Una delle opzioni più gettonate del momento, e che da alcuni anni è scelta da un numero sempre più ampio di donne, è la coppetta mestruale da inserire in vagina, che a differenza di tamponi e assorbenti non assorbe il sangue mestruale ma lo raccoglie.

Tutti sono pensati per venire incontro a esigenze specifiche e rendere quel momento del mese il più possibile confortevole e meno impattante sulle normali attività, ma anche per non gravare troppo sull'ambiente.

Il disco mestruale è un disco in morbido silicone medico e ipoallergenico che, esattamente come la coppetta, si inserisce in vagina , aderendo alle pareti e adattandosi alla conformazione fisica di chi lo usa.

Restando in una posizione fissa una volta sistemate, impediscono infatti la penetrazione durante l'uso, a differenza del disco che si sposta e torna nella sua posizione adattandosi ai movimenti compiuti anche nel corso dell'intimità. Il tutto in sicurezza, senza impattare sul rapporto o causare dolore o perdite.

Come si inserisce ed estrae

Anche se a prima vista può sembrare complesso utilizzare un disco mestruale, in realtà essendo flessibile è piuttosto semplice inserirlo e rimuoverlo dalla vagina. Inoltre la maggior parte dei modelli sono dotati di una specie di piccola corda in silicone che facilita soprattutto la fase di estrazione.

Per usarlo, prima di inserirlo nel canale vaginale si deve premere leggermente l'anello. In questa fase controllare se il modello scelto sia munito di cordino per la rimozione e in caso ria presente ricordarsi di tenerlo nella parte anteriore.

A questo punto il disco mestruale deve essere spinto fino a sotto la cervice e successivamente la parte anteriore verso l'alto, in modo che l'anello si stabilizzi dietro l'osso pubico.

Un indicatore del fatto che il disco mestruale sia stato posizionato correttamente è il fatto che la sua presenza risulti impercepibile, anche durante i movimenti, che accompagna senza ostacolarli. Nonostante il principio con il quale agisce non crei un vuoto nel canale vaginale come fa invece la coppetta mestruale, la sua forma e le caratteristiche lo fanno adattare perfettamente al diametro del canale di ognuna in modo automatico.

Togliere il disco mestruale è ancora più semplice che inserirlo. È sufficiente infatti tirare in modo delicato la cordicella per farlo uscire. Se questa non è presente basta inserire le dita in vagina e procedere manualmente.

Una volta tolto è necessario lavarlo con acqua prima di inserirlo di nuovo e al termine del ciclo sterilizzarlo prima di riporlo.

Per evitare che il silicone si deteriori è bene riporlo in un ambiente non troppo caldo. Se usato, lavato e riposto con cura, un disco mestruale può durare fino a cinque anni.