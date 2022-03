Diplopia (Visione Doppia): Cos'è? Quanto Dura e Come si Cura

Cos'è la Diplopia? La diplopia, o visione doppia, è un sintomo visivo che si manifesta con la percezione simultanea di due immagini relative ad un unico oggetto. La visione doppia può essere transitoria, costante od intermittente. Come Si Vede Normalmente: Visione Binoculare Singola La capacità di percepire correttamente le immagini dipende dalla coordinazione del sistema visivo. Molte strutture interagiscono per elaborare ed interpretare uno stimolo luminoso, tra cui: La Cornea e il Cristallino , nella parte anteriore dell'occhio, agiscono come un obiettivo fotografico contribuendo a focalizzare la luce che entra nell'occhio;

, nella parte anteriore dell'occhio, agiscono come un obiettivo fotografico contribuendo a focalizzare la luce che entra nell'occhio; La Retina è lo strato fotosensibile di tessuto che riveste la parte posteriore dell'occhio e converte i segnali luminosi percepiti in stimoli nervosi;

è lo strato fotosensibile di tessuto che riveste la parte posteriore dell'occhio e converte i segnali luminosi percepiti in stimoli nervosi; Il Nervo Ottico trasmette i segnali elettrici dalla retina al cervello, dove vengono elaborate le immagini focalizzate. Ciascun occhio vede un oggetto in modo indipendente e vagamente diverso dall'altro occhio, in relazione alla diversa posizione sul campo frontale. Tuttavia, si percepisce una sola immagine tridimensionale poiché il cervello è in grado di controllare i muscoli oculari in modo che mettano accuratamente a fuoco l'oggetto osservato, e di elaborare in un'unica immagine le informazioni captate da ciascun occhio. Problemi strutturali o funzionali a livello di un qualsiasi componente del sistema visivo possono comportare visione doppia.

Sintomi Diplopia Sintomi: Come Si Manifesta? Shutterstock La diplopia può essere costante, intermittente o verificarsi solo quando gli occhi sono alla ricerca di un'immagine in una particolare direzione (verso sinistra o destra, più probabile in caso di debolezza dei muscoli oculari).

La visione doppia, inoltre, può essere: Orizzontale: le due immagini sono affiancate;

Verticale: le immagini vengono visualizzate una sopra l'altra;

Diagonale: si verifica una separazione obliqua, dove le immagini sono sia verticalmente che orizzontalmente spostate l'una dall'altra. A volte, la diplopia è confusa con la visione offuscata. In questo secondo caso, appare una singola immagine meno nitida, sfocata e non definita nei dettagli. Nella visione doppia, invece, sono percepite contemporaneamente due immagini (una per ogni occhio). Sintomi associati alla Diplopia La doppia visione può verificarsi da sola o può essere accompagnata da altri sintomi. Questi possono includere: Disallineamento di uno o entrambi gli occhi (strabismo);

Dolore senza o con movimenti oculari, in uno o entrambi gli occhi;

Dolore intorno agli occhi;

Mal di testa;

Nausea;

Palpebre cadenti (ptosi);

Vertigini. Negli adulti, se la diplopia si sviluppa improvvisamente può rappresentare un segno di una grave condizione medica che produce effetti su occhi, muscoli, nervi o cervello. Gli occhi dei pazienti con paralisi muscolare possono avere un aspetto strabico o vagante.

Diplopia nei Bambini Come Riconoscere la Diplopia nei Bambini Nella maggior parte dei casi, la visione doppia è facile da individuare negli adulti, in quanto possono descrivere quello che stanno vedendo. I sintomi sono più difficili da individuare nei bambini, che potrebbero non spiegare chiaramente un'eventuale alterazione della vista. Se la visione doppia colpisce uno o entrambi gli occhi, influenza l'interpretazione delle informazioni visive. Durante l'infanzia, tuttavia, il cervello può adattarsi rapidamente al problema, ignorando o "sopprimendo" una delle due immagini e facendo sempre più affidamento sui segnali ricevuti dall'occhio dominante (ambliopia). Per questo, l'ambliopia trascurata può portare alla riduzione permanente della vista nella parte colpita. Se un bambino presenta diplopia, potrebbe socchiudere gli occhi nel tentativo di vedere meglio, girare la testa in modo insolito o guardare lateralmente, anziché in avanti. La maggior parte dei bambini è trattata con successo se la condizione viene rilevata e trattata precocemente.