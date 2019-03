Nell'immaginario comune, infatti, le dimensioni del pene rappresentano un metro di giudizio di mascolinità e virilità, e un fattore che incide sul successo in ambito sessuale; addirittura, per alcune culture, le dimensioni del pene sono associate a qualità come la fertilità, la forza e il coraggio.

A confermare l'importanza delle misure del pene per la comunità maschile sono numerosi sondaggi, dai quali emerge che moltissimi uomini sono preoccupati dall'idea di avere un pene non sufficiente grande.

Da questi stessi sondaggi, inoltre, risulta che la preoccupazione di cui sopra scaturisce dalla mancata conoscenza delle dimensioni medie di un pene umano.

Questo articolo si propone, prima di tutto, chiarire quali sono le dimensioni medie del pene, sia in fase flaccida che in fase d'erezione; quindi, vuole dedicare uno spazio a quando le dimensioni del pene rientrano nel patologico, alle possibili conseguenze sulla sfera psicologica di una sottovalutazione delle dimensioni del pene, ai miti da sfatare in merito alle dimensioni del pene e ad altre curiosità.

Anatomia e Funzioni del Pene: un breve ripasso