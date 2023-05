Differenze tra orticaria ed eczema

Le dimensioni degli sfoghi possono variare da pochi centimetri alla grandezza di una mano e anche sulla loro quantità non esiste una regola precisa, possono essere poche e localizzata in una parte specifica del corpo oppure tante r uniformemente distribuite.

L'orticaria è spesso il risultato di una reazione allergica a cibi , farmaci o altri allergeni . Anche un nuovo detersivo per il bucato contenente ingredienti mai usati prima può scatenare una reazione allergica, che innesca il rilascio di istamina dalle cellule immunitarie presenti nella pelle, che in risposta diventa pruriginosa, rossa e gonfia.

Anche l'eczema può essere il risultato di un'esposizione a degli allergeni . In questo caso si parla di dermatite da contatto , che può però verificarsi anche a seguito di molti altri eventi come lavarsi spesso le mani , toccare qualcosa con un profumo irritante o il succo di limone seguito dalla luce del sole che cade sulla pelle.

Se questi non bastano il medico può raccomandare l'uso a breve termine di steroidi sistemici. In caso di orticaria cronica può anche essere richiesta l'immunoterapia.

Per alleviare il prurito si possono usare gli antistaminici ma anche ricorrere a rimedi naturali come fare docce brevi, applicare creme idratanti con glicerina e ceramidi e/o creme con farina d'avena colloidale, fare bagni con bicarbonato di sodio o candeggina, applicare l' olio di cocco o di girasole sulla pelle.

Per trattarlo è utile per prima cosa identificare ed evitare i fattori scatenanti , come stress, profumo o indumenti di lana.

Come prevenirle

Per l'orticaria, una delle migliori tattiche preventive è evitare l'esposizione a potenziali allergeni. Per individuarli è utile tenere un diario nel quale annotare eventuali collegamenti tra l'orticaria e determinati alimenti, attività o prodotti, da sottoporre poi al proprio medico per una valutazione che possa confermare o meno l'esistenza di determinate allergie come causa dell'orticaria.

Per prevenire l'eczema, invece, è importante mantenere una barriera cutanea sana ed evitare che la pelle si secchi troppo. Per farlo è utile sottoporsi a bagni brevi, evitare di usare l'acqua troppo calda, usare saponi delicati e rimanere idratati tutto il giorno.

Altri cambiamenti nello stile di vita che aiutano nella gestione dell'eczema sono la diminuzione dello stress, l'uso di abiti larghi e la valutazione di una dieta specifica, da concordare con uno specialista.

In generale comunque, se la pelle cambia improvvisamente o a seguito di eventi specifici è meglio consultare un medico, che può aiutare a fare chiarezza sulle cause.