Differenze fra stress acuto e stress cronico

Comunemente si usa la parola stress per definire molte condizioni differenti, ma in realtà lo stress vero e proprio è una reazione psicofisica ben precisa, caratterizzata da sintomi definiti. A differenza di quanto si pensa solitamente, non ne esiste un solo tipo, ma si distingue fra stress cronico e stress acuto.

In questa condizione si percepisce una discrepanza, più o meno reale e più o meno intensa, tra le situazioni che si è chiamati ad affrontare e che il soggetto percepisce come eccessive e le proprie risorse personali, biologiche, psicologiche e sociali.

Lo stress cronico invece non è legato a una circostanza singola e specifica, ma è il risultato di un' esposizione ripetuta a situazioni stressanti e degli ormoni rilasciati dal corpo durante ogni episodio stressante. Molte cose possono portare allo stress cronico, inclusi fattori come relazioni difficili, richieste di lavoro e preoccupazioni finanziarie.

Lo stress acuto è lo stress che compare come conseguenza diretta di una situazione o di un evento specifico. Per esempio, si parla di stress acuto quando si è in ritardo per un appuntamento importante e si iniziano ad avvertire sintomi come ansia , nervosismo , tachicardia e difficoltà di concentrazione .

Lo stress porta a una sorta di contrazione. L'organismo reagisce come se dovesse far fronte a una situazione di pericolo, quindi, si irrigidisce. I primi sintomi riguardano proprio questo senso di irrigidimento.

Una vasta gamma di cose può causare stress acuto. In generale, lo stress acuto è una reazione a situazioni difficili da gestire ma temporanee come quelle elencate sopra.

Lo stress cronico è una reazione a fattori di stress a lungo termine, che mantengono il corpo in allerta per un periodo prolungato.

Come affrontare lo stress

Di fronte ai primi sintomi dello stress è importante non far finta di nulla perché in caso contrario la situazione potrebbe sfuggire di manoe sfociare in uno stress cronico che minaccia il benessere personale, oltre che la salute. Se lo stress diventa cronico, infatti, arriva a indebolire tutto il sistema immunitario, il naturale sistema di difesa, e l'intero organismo.

L'ideale dunque è attivarsi ai primi campanelli di allarme, in modo che la situazione non degeneri. Chiedersi come si sta realmente e quali sono i propri reali desideri. Una volta fatta chiarezza dentro se stessi, iniziare ad agire per cambiare in meglio la propria esistenza.

