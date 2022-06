Attacco di Panico e Attacco d'Ansia: Differenze

I termini attacco di panico e attacco d'ansia sono spesso usati in modo interscambiabile, nella convinzione che indichino la stessa condizione. Tuttavia non è così, anzi si tratta di due disturbi diversi che è fondamentale conoscere così da saper individuare un episodio nell'eventualità che si presenti.

Caratteristiche e sintomi di attacchi d’ansia e di panico L'ansia è una caratteristica presente in molti disturbi psichici e spesso non si materializza sotto forma di un vero e proprio attacco ma come condizione costante, mentre gli attacchi di panico si manifestano all'improvviso come una paura intensa, incontrollata e spesso opprimente. I sintomi più comuni degli attacchi d'ansia sono apprensione e preoccupazione, angoscia, irrequietezza, paura, palpitazioni cardiache o una frequenza cardiaca accelerata, dolore al petto, fiato corto, senso di oppressione alla gola o sensazione di soffocamento, bocca asciutta, sudorazione, brividi o vampate di calore, tremolio, intorpidimento o formicolio, nausea, dolore addominale o mal di stomaco, male alla testa, sensazione di svenimento o vertigini. Quelli dell'attacco di panico, invece, paura generics, paura di morire o di perdere il controllo, senso di distacco dal mondo o da se stessi, frequenza cardiaca accelerata, dolore al petto, fiato corto, senso di oppressione alla gola o sensazione di soffocamento, bocca asciutta, sudorazione, brividi o vampate di calore, tremolio, intorpidimento o formicolio, nausea, dolore addominale o mal di stomaco, male alla testa, sensazione di svenimento o vertigini. L'ansia può essere lieve, moderata o grave, mentre gli attacchi di panico comportano per lo più sintomi intensi e dirompenti. Gli attacchi di panico in genere innescano preoccupazioni o paure legate ad avere un altro attacco e questo può avere un effetto sul comportamento sociale, portando le persone che ne soffrono a evitare luoghi o situazioni in cui si pensa di poter essere a rischio attacco. Gli attacchi di panico e ansia possono presentasi anche insieme o uno dopo l'altro. Si può ad esempio provare ansia mentre ci si preoccupa di una situazione potenzialmente stressante, come una presentazione importante al lavoro, e quando la situazione arriva, l'ansia può culminare in un attacco di panico.

Cause scatenanti L'ansia è in genere correlata a qualcosa che viene percepito come stressante o minaccioso, oppure a fobie, ricordi o ricordi di esperienze traumatiche, condizioni croniche come malattie cardiache, diabete, sindrome dell'intestino irritabile o asma, astinenza da droghe o alcol, caffeina, farmaci e integratori, problemi alla tiroide. Gli attacchi di panico invece non sono sempre provocati da fattori di stress o eventi specifici e il più delle volte si verificano all'improvviso. Le persone più soggette a sviluppare una di queste condizioni sono coloro che hanno vissuto o assistito a eventi traumatici da bambini o adulti, sono reduci da un evento stressante come la morte di una persona cara o il divorzio, subiscono stress e preoccupazioni continue, hanno una condizione di salute cronica o una malattia pericolosa per la vita, soffrono di un altro disturbo di salute mentale, come la depressione, hanno parenti stretti con disturbi d'ansia o di panico o fanno uso di droghe o alcol. Le persone che soffrono di ansia corrono un rischio maggiore di sperimentare attacchi di panico, anche se non è detto che questi si verifichino con certezza.

Trattamenti medici Esistono diversi approcci per occuparsi degli attacchi di panico o di ansia e per intraprendere il percorso più adatto al proprio caso è necessario confrontarsi con un medico che possa indirizzare verso una terapia psicologica o farmacologica. A livello psichico, la terapia cognitivo-comportamentale aiuta a vedere le cose che preoccupano in un modo nuovo e a individuare, riformulare e neutralizzare i pensieri negativi che spesso sono alla base di un disturbo d'ansia. La terapia dell'esposizione, invece, comporta l'esposizione controllata a situazioni che scatenano paura e ansia e può insegnare ad affrontare quelle paure in un modo più razionale. Se lo ritiene necessario, il medico può anche prescrivere antidepressivi o farmaci ansiolitici.