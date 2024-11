In caso di dubbi su quale sia il principio attivo da impiegare tra paracetamolo e ibuprofene per trattare febbre e/o dolore, pertanto, è necessario chiedere consiglio al proprio medico o al proprio pediatra di riferimento.

Ricordiamo, infatti, che come qualsiasi altro farmaco, anche paracetamolo e ibuprofene presentano interazioni con altri farmaci, effetti collaterali, avvertenze e precauzioni e controindicazioni all'uso che devono essere necessariamente tenuti in considerazione prima di prescrivere i suddetti principi attivi.

In linea generale, il paracetamolo viene utilizzato principalmente per abbassare la febbre e trattare dolori di grado lieve, mentre l'ibuprofene viene usato quando lo stimolo doloroso è moderato e di natura infiammatoria, benché in alcuni contesti possa essere anch'esso impiegato per abbassare la febbre, oltre che per combattere il dolore.

Cosa succede se prendo ibuprofene e paracetamolo insieme?

Talvolta, ibuprofene e paracetamolo possono essere utilizzati in alternanza l'uno all'altro o in combinazione, ma solo agli opportuni dosaggi , solo se è il medico a prescriverlo e, in qualsiasi caso, seguendo le modalità da esso indicate .

In commercio sono disponibili medicinali contenenti paracetamolo e ibuprofene in associazione in dosaggi fissi. La maggior parte di tali medicinali è riservata all'impiego in pazienti adulti nell'ambito del trattamento sintomatico e a breve termine del dolore che non viene controllato in maniera soddisfacente con l'uso del solo paracetamolo o del solo ibuprofene .

Per quanto riguarda i bambini, al momento nel nostro Paese è commercializzata solamente una specialità medicinale a base dell'associazione paracetamolo/ibuprofene destinata all'uso in età pediatrica. Tale medicinale è indicato in bambini di età compresa fra i 2 e i 12 anni per il trattamento del dolore da lieve a moderato che non viene attenuato dall'uso del solo paracetamolo o del solo ibuprofene .

I medicinali contenenti l'associazione paracetamolo e ibuprofene - per bambini o adulti che siano - devono essere utilizzati solo per brevi periodi di tempo: se dopo 3 giorni di trattamento i sintomi non migliorano, è necessario consultare il medico .

In qualsiasi caso, ricordiamo che anche l'impiego di simili medicinali può essere fatto solo ed esclusivamente se prescritto dal medico e, in qualsiasi caso, va evitato se si stanno già assumendo medicinali a base di paracetamolo o medicinali a base di ibuprofene o altri FANS.

L'utilizzo improprio e fuori controllo medico di ibuprofene e paracetamolo in associazione, infatti, può determinare un aumento del rischio di reazioni avverse, con conseguenze potenzialmente gravi e pericolose.

Per questa ragione, è fondamentale evitare l'auto-prescrizione di farmaci e rivolgersi sempre al proprio medico .