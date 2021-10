Difese immunitarie basse: quali sono i segnali?

Un sistema immunitario che funziona garantisce una vita sana. Tuttavia, quando si hanno le difese immunitarie basse è possibile che insorgano raffreddore , fenomeni allergici, asma o eczemi , ma anche patologie autoimmuni , come l' artrite reumatoide o il diabete di tipo 1. Ecco quali sono i segnali delle difese immunitarie basse e come sostenerle a tavola con alimenti in grado di potenziare il sistema immunitario.

Sintomi Difese Immunitarie Basse

I sintomi delle difese immunitarie basse sono diversi, dalle più comuni, come raffreddore, mal di gola o infiammazioni frequenti, alla secchezza oculare, fino ai problemi intestinali. Tra i primi sintomi che rivelano uno stato di deficit immuniario c'è proprio il raffreddore, una condizione molto fastidiosa e spesso debilitante: naso che cola, starnuti, spossatezza si manifestano il più delle volte. Altri sintomi simili includono sinusite cronica, otite e bronchite recidivante.

Stanchezza

Uno dei sintomi delle difese immunitarie basse è proprio la stanchezza. Quella tipica sensazione di scarsa lucidità e spossatezza che solitamente si avverte già appena svegli, come quando si soffre di influenza, potrebbe essere un segnale, così come lo stress e l'ansia. Altri sintomi, correlati alla stanchezza e al sistema immunitario che non risponde correttamente sono i dolori muscolari e alle articolazioni, l'insonnia o un sonno non ristoratore.

Guarigione lenta e stati infiammatori

Il sistema immunitario non solo difende l'organismo dagli attacchi patogeni di batteri e virus, ma svolge la fondamentale funzione di cicatrizzare e promuovere una perfetta guarigione. Se le tempistiche si allungano, oppure è necessario ricorrere agli antibiotici per più volte in poco tempo, significa che le difese immunitarie sono molto basse.

Altri sintomi di difese immuunitarie basse sono: