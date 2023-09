Diete ad alto contenuto proteico: possono provocare stitichezza?

In assenza di altre problematiche di salute, la stitichezza è spesso determinata da ciò che si mangia . Nel caso delle diete ad alto contenuto proteico non sono le proteine in sé a propiziare questo evento ma piuttosto l' alimentazione sbilanciata che deriva dal loro consumo più alto della media. In particolare, in questo caso la responsabile principale della stitichezza sarebbe la mancanza o lo scarso apporto di fibre .

Come evitare la stitichezza correlata alle proteine

La soluzione migliore per scongiurare l'insorgenza della stitichezza senza rinunciare a una dose massiccia di proteine giornaliera è assicurarti di affiancare ad essa regolarmente cibi ricchi di fibre. Un buon modo per farlo è inserire nella propria routine alimentare proteine vegetali come lenticchie, ceci, edamame, fagioli neri e fagioli rossi ricche anche di fibre.

Se invece si decide di evitare i legumi, che per alcune persone possono essere causa di gonfiore addominale e altri fastidi, è necessario fare il pieno di verdure a basso contenuto di carboidrati come quelle a foglia scura ovvero spinaci, cavoli e bietole; oppure, zucchine, cetrioli, pomodori, peperoni verdi e broccoli. Gli asparagi sono però la scelta migliore poiché una porzione media può contenere circa tre grammi di proteine.

Preziosi in una dieta ad alto contenuto proteico che voglia al contempo essere bilanciata anche semi e frutta secca come semi di chia, semi di lino, arachidi, mandorle e noci, che offrono una dose di fibre e proteine con pochi carboidrati.

Anche la frutta andrebbe inserita in un regime alimentare corretto, anche se proteico, perché nonostante sia ricca di zuccheri lo è anche di fibre sazianti e questo la rende molto benefica per l'organismo. Una buona regola da seguire se ci si sta sottoponendo a una dieta a basso contenuto di carboidrati e ricca di proteine è quella di scegliere frutti con un rapporto più elevato tra buccia e polpa, come i mirtilli perché contengono molte più fibre e meno carboidrati rispetto ad altri frutti senza buccia, come ad esempio l'anguria.