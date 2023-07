Diazepam: a cosa serve? Come si assume?

Vi sono anche medicinali che contengono il diazepam in associazione ad altri principi attivi. Tuttavia, in questo articolo verranno prese in considerazione le caratteristiche del solo diazepam e dei medicinali che lo contengono come unico principio attivo e non del diazepam associato ad altri principi attivi.

Il diazepam è disponibile all'interno di diversi medicinali per uso orale, per uso parenterale e per uso rettale. Per la dispensazione di tali medicinali, è necessario presentare apposita ricetta medica.

A cosa serve il Diazepam?

Il diazepam può essere utilizzato per il trattamento di varie patologie. Le indicazioni terapeutiche possono variare in funzione della forma farmaceutica e - di conseguenza - del metodo di somministrazione scelto.

Agli opportuni dosaggi e nelle opportune formulazioni, alcuni medicinali a base di diazepam possono essere utilizzati anche nei bambini per il trattamento di condizioni correlate all'ansia, a spasmi muscolari o a convulsioni.

Somministrazione orale

Quando somministrato per via orale, il diazepam è indicato per il trattamento di:

Ansia, tensione e altri disturbi associati all'ansia;

Insonnia.

Inoltre, alcuni medicinali in forma di compresse per uso orale sono altresì indicati per il trattamento di:

Somministrazione endovenosa o intramuscolare

In questo caso, il diazepam è indicato per il trattamento di:

Stati di agitazione;

Stati di eccitazione motoria nei quadri clinici paranoidi-allucinatori;

Stati di male epilettico;

Spasmi muscolari gravi di origine reumatica o dovute al tetano.

Inoltre, alcuni medicinali per uso parenterale a base di diazepam possono essere impiegati anche in ambito ginecologico, in presenza di tossiemia pre-eclamptica, eclampsia e nel travaglio di parto, così come in ambito anestesiologico come premedicazione anestetica, per l'induzione dell'anestesia o come sedazione di base.

Somministrazione rettale

Quando il diazepam è somministrato per via rettale, è indicato per il trattamento di: