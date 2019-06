Struttura delle Diartrosi

Tutte le diartrosi presentano una struttura – definita di base – che comprende sostanzialmente 4 elementi:

Le superfici articolari . Generalmente in numero di 2 per articolazione, sono le porzioni ossee, rivestite da periostio, che prendono parte alla costituzione di una diartrosi. Per esempio, nel ginocchio, corrispondono alla porzione inferiore dell'estremità distale del femore e alla porzione superiore dell'estremità prossimale della tibia.

. È lo spazio delimitato dalle superfici articolari delle ossa coinvolte nelle diartrosi; la cavità sinoviale è così chiamata, perché al suo interno contiene un fluido lubrificante meglio noto come liquido sinoviale. La capsula articolare . È la struttura di tessuto connettivo fibroso denso che circonda le diartrosi per intero e che ha il compito di tenere unite le superfici articolari.

La capsula articolare è costituita da due strati differenti di tessuto connettivo fibroso denso: uno strato più esterno, chiamato membrana fibrosa esterna e posto a diretto contatto con il periostio delle superfici articolari, e uno strato più esterno, denominato membrana sinoviale interna e deputato alla produzione del liquido sinoviale.

La capsula articolare è finemente innervata, ma non vascolarizzata in modo diretto.

La cartilagine articolare ha lo scopo di assorbire gli urti a carico delle superfici articolari e ridurre l'attrito durante il movimento delle diartrosi.

Oltre a questi 3 elementi di base, alcune diartrosi possiedono anche delle componenti – definite aggiuntive – tra cui:

Dischi di fibrocartilagine (o menischi ). La fibrocartilagine, o cartilagine fibrosa, è la tipologia di cartilagine del corpo umano più resistente alle sollecitazioni meccaniche.

Nelle diartrosi, i dischi di fibrocartilagine prendono posto sulle superfici articolari (sommandosi di fatto alla cartilagine articolare), con lo scopo di assorbire gli urti a carico di quest'ultime e impedirne lo sfregamento durante i movimenti.

. Sono strati di tessuto adiposo, che trovano sede sulla superficie articolare con lo scopo di proteggerla da urti, sfregamenti ecc. Legamenti intra- e/o extra-capsulari . Un legamento è una fascia di tessuto connettivo fibroso, dotato di una certa flessibilità e ad alto contenuto di collagene, che unisce due ossa o due parti distinte di uno stesso osso.

Nelle diartrosi, i legamenti ne aumentano la stabilità, in modo da preservarle da tutti quei movimenti estremi che potrebbero in qualche modo danneggiarle.

Nelle diartrosi, i tendini hanno una funzione sovrapponibile a quella dei legamenti, quindi di stabilizzazione.

Liquido Sinoviale

Il liquido sinoviale è un fluido lubrificante, ammortizzante e nutriente, che serve a prevenire lo sfregamento tra le superfici articolari e a mantenere in salute i vari elementi costituenti le diartrosi.

Il liquido sinoviale un fluido viscoso, della stessa consistenza dell'albume dell'uovo, che contiene varie sostanze, tra cui: acido ialuronico e un polimero di disaccaridi composto da acido D-glucuronico e D-N-acetilglucosamina, lubricina e cellule fagocitiche.

Irrorazione Sanguigna

Le diartrosi ricevono il sangue ossigenato, per diffusione o per convezione, da una rete di anastomosi arteriose disposta tutt'attorno alla capsula articolare.

Il rifornimento di sangue alle diartrosi, quindi, non avviene in modo diretto (come accade in organi come il rene, il fegato ecc., infatti, non c'è una rete di capillari che s'infiltra e raggiunge le varie parti dell'articolazione).

Tipi di Diartrosi