Per contrastare questo fenomeno può essere utile tenere un diario del sonno , nel quale annotare gli eventi del giorno e della notte e capire quali siano, se esistono, quelli che ne disturbano la serenità.

Purtroppo però sono tante le persone che soffrono di insonnia o sviluppano altri problemi legati al riposo in ogni sua fase, dal momento di addormentarsi, alla notte, fino alla sveglia.

Avere una buona qualità del sonno è fondamentale per mantenersi attivi e in salute durante il giorno.

Per capire quali siano quelle nocive per il proprio riposo , uno strumento molto utile potrebbe rivelarsi il diario del sonno .

In caso invece il problema sia più lieve potrebbe bastare cambiare alcune abitudini per migliorare la situazione.

Se i sintomi dell'insonnia sono cronici e debilitanti è fondamentale rivolgersi a un medico che sia in grado di capire l'origine del problema e mettere in atto strategie conseguenti.

Anche lo stress aumenta in caso di insonnia, così come, pare, la probabilità di sviluppo di sintomi depressivi .

Dormire bene è fondamentale e non farlo si ripercuote negativamente durante l'arco di tutta la giornata seguente. I problemi derivati da un riposo che nei fatti non lo è sono soprattutto legati a una scarsa capacità di concentrazione o portare a termine compiti quotidiani e a una minore memoria ed efficienza.

Il diario del sonno non è altro che un quaderno nel quale annotare appunti e abitudini che riguardano questo aspetto della vita.

A cosa serve il diario del sonno

Tenere un diario del sonno può essere inutile per avere sotto gli occhi la panoramica della propria giornata, così da potersi soffermare anche su dettagli che se non annotati potrebbero sfuggire pur essendo determinanti per la qualità del sonno.

Molto spesso i problemi legati alla qualità del riposo nascono da abitudini errate che però non sempre sono uguali per tutti.

Per questo cercare di capire quali siano quelle che possano avere nel proprio caso effetti negativi è fondamentale per potervi porre rimedio.

Utilizzare il diario del sonno, inoltre, mette in maggiore sintonia con questo momento della giornata, spesso dato per scontato e vissuto con poca importanza e che invece meriterebbe di essere vissuto e preparato nel miglior modo possibile, partendo proprio dall'adottare abitudini positive e dall'interrompere quelle negative.

Scrivere quello che accade nel corso della giornata può aiutare a capire non solo le attività che peggiorano il sonno, ma anche quelle che lo migliorano.

Se ad esempio una mattina in cui ci si sente di aver riposato meglio rispetto ad altre ci si accorge che la sera prima non si è usato il cellulare nell'ora precedente all'addormentamento, quello potrebbe essere un segnale che suggerisce di allontanarsi dai device la sera.

Oppure ci si potrà rendere conto di riuscire ad addormentarsi più profondamente dopo un allenamento intenso e di conseguenza decidere di introdurre in modo stabile il fitness serale nella propria routine.