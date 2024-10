Emicrania: quali esami per la diagnosi?

Come viene diagnosticata?

Quali esami servono per la diagnosi di emicrania?

Il primo approccio per formulare la diagnosi di emicrania si basa sull'analisi della sintomatologia riferita dal paziente. La persona viene invitata a descrivere l'intensità e la sede del dolore, la frequenza degli attacchi ed eventuali disturbi avvertiti prima o durante le crisi dolorose.

Il medico può chiedere al paziente se il mal di testa:

Si presenta con un dolore pulsante e d'intensità moderata o grave, tale da impedire lo svolgimento delle normali attività quotidiane;

Colpisce un lato della testa (localizzazione unilaterale);

È aggravato dall'attività fisica o dal movimento;

È accompagnato da nausea e/o vomito e da aumentata sensibilità alla luce (fotofobia) e/o al rumore (fonofobia).

Le informazioni raccolte permettono di riconoscere il tipo di mal di testa, il modo in cui si manifesta e la sua ricorrenza (isolato, episodico o cronico). Per aiutare il medico ad individuare eventuali fattori scatenanti, può essere utile tenere un "diario del mal di testa", dove registrare i dettagli che caratterizzano gli attacchi emicranici: riferimenti temporali (data e ora), descrizione del dolore (tipo, localizzazione, intensità, durata e frequenza), eventuali farmaci assunti, cibi consumati, attività svolte prima della sua comparsa ecc. La compilazione di questo registro può essere utile sia per monitorare l'andamento degli attacchi emicranici, sia per determinare l'efficacia dell'eventuale approccio terapeutico intrapreso.

Oltre all'anamnesi, è indispensabile completare la valutazione con l'esame obiettivo, che permette al medico di indagare sulle cause e sui fattori scatenanti l'emicrania.

La visita consiste nel controllare alcuni parametri fisici e neurologici, come ad esempio:

In particolare, i test neurologici si concentrano sull'esclusione di altre condizioni patologiche, che possono essere alla base dell'insorgenza dell'emicrania.

A tale scopo, solo se esiste il sospetto di una forma di tipo secondario, il medico può sottoporre il paziente ad alcune indagini diagnostiche, come la tomografia computerizzata (TAC), la risonanza magnetica cerebrale e l'elettroencefalogramma (soprattutto in età pediatrica).

Ulteriori accertamenti diagnostici possono comprendere anche esami del sangue, radiografia della colonna cervicale, puntura lombare, ecodoppler e visita oculistica completa.