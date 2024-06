Diabete: perché saltare la colazione è un grande errore?

Che la colazione sia il pasto più importante della giornata è noto ma questo vale ancora di più per le persone con il diabete , che non dovrebbero mai saltarla perché farlo porta i livelli della glicemia ad impennarsi dopo il pranzo e limita le capacità dell'insulina di agire in modo efficace.

Non solo non fare colazione può rivelarsi nocivo, ma anche farla troppo tardi . Per i diabetici gli orari in cui si mangia, che la scienza studia usando il termine crononutrizione, sono infatti fondamentali perché incidono sui ritmi circadiani che regolano la produzione degli ormoni , tra i quali anche l'insulina.

Secondo la Società italiana di diabetologia , saltare la colazione per una persona che soffre di diabete può essere rischioso perché passa troppo tempo tra un pasto e l'altro e questo porta ad una sorta di perdita di memoria delle cellule beta del pancreas , che necessitano dello stimolo del cibo dato dalla colazione per secernere l'insulina .

L’orario della colazione incide anche a livello di prevenzione?

Non fare colazione o farla tardi non inciderebbe solo sulla salute delle persone che hanno già il diabete ma anche sulla probabilità di svilupparlo.

Da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Epidemiology e svolto in Spagna su 100.000 persone è emerso che i soggetti sani che facevano colazione dopo le 9.00 del mattino avevano maggiori probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2. In chi invece la faceva al massimo alle 8.00 il rischio scendeva del 59%.

Ma la crononutrizione non è determinante solo per la salute dei diabetici o per la probabilità che la patologia si manifesti. Da uno studio pubblicato sulla rivista The Journal of Nutrition e svolto su 35.000 persone è emerso che la mortalità per tutte le cause era diversa a seconda dell'orario della colazione e che le persone che la facevano più tardi rispetto ad altri avevano livelli di glicemia, trigliceridi e proteina C-reattiva più alti.

