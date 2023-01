Deumidificatore portatile: i 10 migliori modelli 2023

Il deumidificatore portatile è un elettrodomestico che, come dice il nome stesso, serve ad abbassare la percentuale di umidità – ovvero di vapore acqueo – presente nell'aria di un ambiente. Una percentuale di umidità troppo alta comporta problemi sia agli ambienti (sotto forma di muffe , infiltrazioni, macchie sui muri, eccetera) sia al corpo umano , per il quale un tasso di umidità troppo alto risulta dannoso in più di un senso.

A parte questi parametri iniziali, quelli più importanti per scegliere il modello che fa al proprio caso sono i materiali utilizzati per la costruzione, la classe energetica , la grandezza e il peso , la potenza di assorbimento dell'umidità, le dimensioni del serbatoio , il livello di silenziosità e la eventuale presenza di display e accessori (ad esempio il telecomando o il timer).

Una prima distinzione tra i vari modelli in commercio è - per l'appunto - quella tra gli umidificatori portatili , e che sono quindi trasportabili a piacimento da un ambiente all'altro, a seconda delle necessità, e quelli fissi , che vengono installati stabilmente negli ambienti.

Deumidificatore portatile: la top 5 dei modelli più gettonati

Oltre che nei negozi di elettrodomestici, nei centri commerciali, negli store dedicati alla climatizzazione e negli ipermercati, anche online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di deumidificatore portatile, diversi per marca, costo, capacità, accessori e caratteristiche tecniche e di utilizzo. Di seguito, una selezione di quelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Deumidificatore portatile Comfee

Il numero uno dei modelli disponibili su Amazon, in termini di acquisti e recensioni, è realizzato da Comfee e ed è in grado di rimuovere 12 litri di vapore acqueo al giorno. Applicabile per stanze fino a 20 metri quadrati, ha un design compatto che si adatta a ogni tipologia di ambiente: camera da letto, bagno, cantina, lavanderia. Questo modello, che ha 4 pulsanti per controllare l'intera unità, agisce con due modalità di deumidificazione (normale e continua) grazie al refrigerante naturale R290, che offre il minimo impatto sul riscaldamento globale. E' inoltre a basso consumo energetico e dotato di ruote e maniglie universali progettate per un facile spostamento, nonché di serbatoio dell'acqua visivo e promemoria sul pieno d'acqua.

Deumidificatore portatile Conopu

Più economico è invece questo modello che, rispetto ad altri piccoli deumidificatori, ha una tecnologia di refrigerazione a doppio semiconduttore che produce un doppio effetto deumidificante. Rimuove l'umidità in modo sicuro ed efficiente e supporta 3 diverse modalità di funzionamento. Eccole: Strong mode, a piena potenza per raggiungere le migliori prestazioni di deumidificazione; Modalità Sleep, che riduce la potenza e il suono in modo da poterla utilizzare in camera da letto durante la notte; Modalità Automatica, che continua a deumidificare fino a quando l'umidità non scende al di sotto del 50%. Questo prodotto di Conopu ha timer e spegnimento automatico, serbatoio d'acqua rimovibile da 2,3 litri e facilità di pulizia e spostamento.

Deumidificatore portatile Pro Breeze

E' caratterizzato da massima trasportabilità, questo prodotto di Pro Breeze, perfetto per rimuovere umidità, muffa e acari della polvere che si trovano nell'aria dalla cucina, del bagno, della camera da letto, del garage, della cantina e della roulotte. Leggero, portatile e compatto, è capace di rimuovere 250ml di umidità al giorno, con una capienza che arriva fino a 500ml. Con un peso di 1 kg e una dimensione di 18 x 28 x 16 cm, è davvero maneggevole e si spegne in maniera automatica una volta che l'acqua raggiungerà la capacità massima della vaschetta. Inoltre, le spie serviranno come promemoria per lo svuotamento della vaschetta. La tecnologia Thermo-Electric Peltier consente un funzionamento eco-friendlye a basso consumo energetico.

Deumidificatore portatile Olimpia Splendid

Questo modello è invece caratterizzato da una maggiore capacità: fino a 20 litri al giorno, per l'utilizzo in ampi spazi (lavanderie, taverne, bagni, open space). Garantisce deumidificazione con scarico in continuo della condensa o tramite tanica semitrasparente - estraibile e con maniglia - da 5 litri. Spegnimento automatico con tanica piena. Tripla filtrazione: aria più pulita grazie al filtro antipolvere e antipolline, al filtro ai carboni attivi che elimina i cattivi odori e al filtro HEPA efficace fino al 99,9% sulle particelle fino a 0,3 micron. Tra i plus di questo modello, il Wi-Fi integrato: scaricando l'app è possibile gestire tutte le funzionalità dal proprio smartphone, anche fuori casa. Inoltre, è dotato di flap motorizzato e display touchscreen, con accensione e spegnimento programmabili fino a 24 ore e funzione Laundry per asciugare velocemente il bucato.

Deumidificatore portatile Ansio

A chiudere la top 5, arriva questo deumidificatore con velocità di estrazione di 12 litri al giorno, ideale per ambienti con umidità o muffa persistente. Il serbatoio dell'acqua rimovibile è da 2,3 litri, e include un tubo per il drenaggio continuo. Il modello, prodotto da Ansio, viene fornito con quattro ruote per maggiore facilità di trasporto. Lo schermo digitale mostra l'attuale livello di umidità della stanza: il pannello di controllo è facile da usare e aiuta a impostare il livello di umidità desiderato, dal 30% all'80%. Si spegne automaticamente quando viene raggiunta l'umidità desiderata. Altre caratteristiche degne di nota includono il timer di spegnimento automatico fino a 24 ore, la modalità asciugatura biancheria, la modalità solo ventilatore, la modalità di sicurezza blocco bambini, la modalità sbrinamento e lo spegnimento automatico quando il serbatoio dell'acqua è pieno.