Il deumidificatore serve per eliminare l'umidità in eccesso dagli ambienti della casa. Anche i condizionatori hanno la funzione "deumidificatore", ma oggi vogliamo parlarvi dei deumidificatori portatili.

Quegli apparecchi elettrici non eccessivamente ingombranti, da poter trasportare facilmente da una stanza all'altra dell'abitazione e il cui utilizzo ha diversi vantaggi.

A cosa serve il deumidificatore

Il suo compito non è quello di raffreddare (come il condizionatore), né di scaldare (come stufe o termosifoni), ma quello di eliminare il tasso di umidità, rendendo l'aria più respirabile. È utile in estate, per percepire di meno il caldo, ma anche in inverno, per eliminare il freddo umido, per allontanare la formazione di muffa e batteri, per far sì che i panni si asciughino meglio e prima (senza cattivi odori).

Non solo: l'uso dei deumidificatori è un toccasana anche per chi soffre di raffreddori, allergie, asma, dolori reumatici e articolari. L'utilizzo di un deumidificatore portatile è consigliato nelle camere da letto di adulti e bambini.

Come funziona un deumidificatore

L'utilizzo di un deumidificatore portatile è molto semplice: basta attaccare l'apparecchio ad una presa di corrente. Una volta in azione, il deumidificatore inizierà ad aspirare l'aria verso l'interno. Qui una serpentina di raffreddamento – per lo sbalzo di temperatura – farà condendare l'aria, trasformandola in acqua, che andrà a finire in un serbatoio. Una volta pieno, il serbatoio andrà svuotato manualmente. Così, senza più umidità, l'aria respirata sarà rigenerata e più sana. Ecco una selezione di deumidificatori portatili da acquistare online.

Deumidificatore elettrico

(fonte: Photo Courtesy)

Houzetek è un deumidificatore elettrico con un serbatoio d'acqua di capacità di 600 ml, in grado di rimuovere rapidamente l'umidità dall'aria in eccesso, spesso causa le muffe e i funghi, portando aria più sana e pulita. Si tratta di un deumidificatore sicuro e intelligente, con funzione di spegnimento automatico e una spia di avvertimento: quando l'acqua è piena o la temperatura è troppo bassa, l'apparecchio si spegne automaticamente e la luce verde diventa rossa e si rimette automaticamente in funzione dopo lo sbrinamento.

Deumificatore per casa

(fonte: Photo Courtesy)

Omasi propone un deumidificazione efficiente, non ingombrante, in grado di rimuovere fino a 300 ml di umidità al giorno e con un serbatoio di capacità di 600ml. Rimuove rapidamente l'umidità in eccesso dall'aria, riduce la formazione di muffe e rigenera l'ambiente rendendo l'aria più sana. Tra le funzioni, il deumidificatore Omasi ha anche spegnimento automatico quando l'acqua raggiunge la capacità massima e basso consumo di energia.

Deumidificatore con display digitale

(fonte: Photo Courtesy)

Pro Breeze è un deumidificatore a compressione che riesce ad assorbire fino a 20 litri d'acqua al giorno ed è ideale per rimuovere vapori, umidità e muffe nelle case, nelle cantine, nelle stanze e nel bagno. Si tratta di un deumidificatore altamente efficiente, è dotato anche di blocco di sicurezza per i bambini, solo ventola, display di sospensione e rotelle. Questo deumidificatore offre la possibilità di impostare l'umidità che si desidera, grazie ad un sensore di umidità integrato, e di controllare il livello di umidità nella stanza grazie ad un display a LED digitale.