La scelta del detergente intimo post parto giusto è molto importante per garantire una corretta igiene e cura delle parti intime durante questo periodo delicato e per proteggersi da irritazioni e infezioni. Scegliamo un prodotto con ingredienti naturali e un pH bilanciato , ma che detergente usare dopo parto e come lavare le parti intime ? Ecco alcuni utili consigli.

Chiedi al ginecologo come curare l' igiene intima e quale detergente utilizzare.

In generale, un buon detergente intimo post parto dovrebbe fornire una pulizia efficace senza compromettere l'equilibrio naturale dell'area intima. Il detergente intimo post parto deve essere delicato, lenitivo e formulato per rispettare l'equilibrio naturale dell'area intima . Ecco alcune caratteristiche che un buon detergente intimo post parto dovrebbe avere:

Molte donne preferiscono optare per un detergente intimo post parto formulato con ingredienti naturali. Questi prodotti tendono ad essere più delicati sulla pelle sensibile e possono contribuire a ridurre il rischio di irritazioni o allergie . Gli ingredienti naturali come l' aloe vera , la calendula e l' estratto di camomilla sono noti per le loro proprietà lenitive e idratanti, che possono essere particolarmente utili durante il periodo post parto quando la pelle può essere arrossata e sensibile.

Se hai subito un parto cesareo o hai ricevuto punti dopo il parto vaginale , è importante scegliere un detergente intimo che sia delicato sulla pelle guarigione e non irriti le zone suture. Cerca un detergente intimo con una formula delicata che non contenga profumi o coloranti aggiunti, poiché questi possono causare irritazioni e disagio. Inoltre, segui attentamente le istruzioni del medico su come prenderti cura delle ferite post parto e di evitare l'uso di prodotti che potrebbero interferire con il processo di guarigione.

Migliore detergente intimo post parto

Fatte queste premesse vediamo una selezione dei detergenti intimi post parto più consigliati dai ginecologi e più utilizzati dalle neomamme.

Detergente intimo post parto Chilly

Arricchito con agente dermocalmante per una piacevole sensazione di sollievo in caso di fastidi intimi. Potenziato con complesso di molecole Anti-Odor per neutralizzare i cattivi odori e ridurne la formazione grazie all'azione antibatterica. Per farti sempre sicura e a tuo agio. Un detergente con pH 5 che rispetta la normale fisiologia delle mucose genitali esterne e delle aree cutanee circostanti.

Saugella detergente intimo post parto

Detergente per l'igiene intima specifica a pH acido (3.5) per i momenti più a rischio. Utile durante il ciclo mestruale, in gravidanza e post-partum.

Detergente intimo post parto alla calendula

Particolarmente adatto durante la gravidanza e nei mesi post parto, anche con il ciclo mestruale. Aiuta a prevenire la candidosi, grazie a Camomilla, Calendula e Tea Tree oil con azione antimicotica e antinfiammatoria. Delicato, non aggressivo e non schiumoso, con pH neutro 4.5. Idrata e offre un'azione cicatrizzante tenendo lontani i batteri e agendo sulla flora batterica grazie all'azione del Tea Tree Oil. Creato con almeno il 90% di materie prime di origine vegetale.

Detergente Intimo Biologico

Un detergente biologico certificato e pensato proprio per la gravidanza e il post parto. La sua formula contiene olio Inca Inchi e Tea Tree Oil, che ha funzione antibatterica, prevenendo la formazione di cattivi odori.

Euphidra Amido Mio Detergente Intimo Idratante

Contiene amido di riso, ha un ph 5 e ha un'azione idratante grazie alla glicerina, al pantenolo, alla vitamina E e all'olio di mandorle dolci.

Helan - Linea Mamma Detergente Intimo

Il detergente intimo di Helan utilizza tensioattivi vegetali dolci, privi di SLS e SLES, senza conservanti né coloranti per preservare l'equilibrio microbico nella zona genitale. Contiene estratto di calendula con proprietà emollienti e lenitive. La sua leggera basicità è avversa alla Candida albicans, mentre il tea tree oil offre un potere batteriostatico naturale, prevenendo infiammazioni e pruriti grazie al suo effetto sulla variazione del pH.

L'AMANDE - Gel Detergente Intimo

Detergente intimo rifrescante e addolcente, formulato con ingredienti specifici ideali per la mamma in attesa e per l'igiene intima dopo il parto. Costituito da sole sostanze di origine naturale, arricchito con l'estratto idratante delle foglie e dei fiori di malva bio.

Omia, Sapone Intimo Eco Bio Ph 3.5 Malva Officinalis

OMIA Intimo Gel pH 3,5 è un detergente specifico per le parti intime con azione antiodore favorita da ingredienti naturali con attività antibatteriche e antifungine. Rinfrescante e decongestionante.

Schiuma Ginecologica Detergente Per L'Igiene Intima Ginexid

Un detergente per l'igiene intima femminile ad azione antibatterica, antimicotica e lenitiva in grado di prevenire la proliferazione microbica.

Detergente intimo OMUM

Questo prodotto deterge dolcemente, lenisce e mantiene l'equilibrio della zona intima. Con ingredienti certificati biologici ed ecologici da Ecocert e Cosmo Bio, testati sotto controllo ginecologico, senza olio essenziale, senza sapone.