Un dermatomero è un'area cutanea ben circoscritta, che raramente (e comunque sempre in modo molto lieve) si sovrappone ai dermatomeri adiacenti.

Nell'essere umano, per ciascuna metà del corpo, c'è un ben preciso dermatomero per ogni nervo spinale, tranne per il nervo spinale C1 e il nervo spinale Co1, i quali non sono associati ad alcun dermatomero.

Aspetti anatomici a parte, i dermatomeri presentano anche un'utilità in ambito diagnostico; permettono, infatti, di stabilire la presenza e l'entità delle lesioni al midollo spinale, e individuare eventuali infezioni dei nervi spinali sostenute da herpes zoster.

Breve ripasso dei Nervi Spinali