La dermatite da pannolino è un' infiammazione della pelle tipica dei bambini piccoli, responsabile di arrossamenti cutanei molto fastidiosi, localizzati sulle zone del corpo ricoperte dal pannolino (natiche e genitali). Nota anche come eritema da pannolino o irritazione da pannolino , questa forma di dermatite può insorgere per svariate ragioni; sicuramente, uno dei principali motivi è l'irritazione provocata dal ristagno di feci e urine all'interno del pannolino. La diagnosi è immediata, visto che la zona arrossata coincide con la regione gluteo - perineale , solitamente ricoperta dai pannolini. Salvo casi di infezioni batteriche o fungine, mettendo in atto alcuni semplici accorgimenti la guarigione avviene in pochi giorni.

Quando l'arrossamento cutaneo non accenna a migliorare o addirittura peggiora, potrebbe voler dire che alla dermatite da pannolino si è sovrapposta un' infezione batterica o fungina . In tali frangenti, è opportuno far visitare il bambino dal proprio pediatra e farsi indicare i medicinali più adatti alla situazione.

Cura e Rimedi

Dermatite da Pannolino: Come Curarla?

Quando non è associata a infezioni particolari (maggior parte dei casi), la dermatite da pannolino si può curare semplicemente:

Mantenendo asciutta e pulita la zona arrossata;

la zona arrossata; Applicando alcuni prodotti particolari , per il quali non serve prescrizione medica;

, per il quali non serve prescrizione medica; Cambiando spesso il pannolino.

Quando invece la dermatite da pannolino è complicata da infezioni di tipo fungino o batterico, oltre ai sopraccitati rimedi, sono necessari anche farmaci specifici, come gli antinfiammatori, gli antifungini e/o gli antibatterici.

Cura Dermatite da Pannolino senza Infezioni: Cosa Fare?

Oltre a cambiare frequentemente il pannolino e a mantenere secca e pulita la pelle del bambino, il genitore può anche applicare una crema particolare, a base di ossido di zinco, per la quale non serve alcuna prescrizione medica.

La crema all'ossido di zinco (o pasta all'ossido di zinco) cura e previene in modo efficace l'irritazione, pertanto sia medici che farmacisti ne caldeggiano l'utilizzo.

L'unico suo inconveniente è il fatto che, una volta applicata, non permette alla pelle di respirare e ricevere aria come in condizioni normali.

Dermatite da Pannolino: quali prodotti evitare? In farmacia, è possibile acquistare diversi prodotti contro l'arrossamento cutaneo, tuttavia non tutti questi preparati sono indicati per un bambino piccolo; infatti, i prodotti che contengono acido borico, canfora, fenoli, benzocaina o salicilati sono tossici per gli individui sotto una certa età, di conseguenza vanno evitati.

Cura Dermatite da Pannolino con Infezione: Cosa Fare?

In caso di infezione, il medico potrebbe prescrivere la somministrazione di:

Idrocortisone . L'idrocortisone è un corticosteroide; i corticosteroidisono dei potenti antinfiammatori, cioè farmaci che agiscono contro l'infiammazione.

L'uso topico dell'idrocortisone è indicato quando l'arrossamento cutaneo è grave e non accenna a migliorare.

La sua applicazione prolungata è pericolosa e può avere diversi effetti collaterali, pertanto se ne raccomanda l'utilizzo solo ed esclusivamente su indicazione del medico.

Per somministrazione locale, s'intende che questi farmaci si applicano direttamente in corrispondenza della interessata.

Di solito, sono sotto forma di crema; il loro utilizzo deve avvenire solo su prescrizione medica.

Come detto per gli antifungini e i corticosteroidi, il loro utilizzo deve avvenire solo su prescrizione medica.

Dermatite da Pannolino: Consigli e altri Rimedi

Per mantenere secche le zone arrossate, è consigliabile, di tanto in tanto, togliere il pannolino al bambino, così da favorire l'afflusso d'aria verso le suddette regioni; per esempio, un buon momento per mettere in pratica tale indicazione è durante i pisolini.

Inoltre, è buona regola usare pannolini di taglia più grande ed evitare di lavare le natiche con saponi di scarsa qualità o con detergenti a base di alcol, perché entrambi sono altamente irritanti.

