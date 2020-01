Generalità La dermatite da contatto è un'infiammazione della pelle scatenata dall'interazione con sostanze irritanti o allergeni.

Questa dermatosi colpisce prevalentemente le persone di età compresa fra i 40 e i 45 anni, senza particolari distinzioni tra i due sessi. La dermatite da contatto è molto diffusa in ambito lavorativo, ma si riscontra frequentemente anche al di fuori del contesto professionale.

Nella maggior parte dei casi, le dermatiti da contatto sono causate dall'esposizione a metalli, in particolare nichel e cobalto. Tuttavia, occorre tenere presente che moltissime altre sostanze possono scatenare reazioni di questo tipo: dai farmaci applicati localmente ai detersivi, dai tessuti ai prodotti cosmetici.

Sulla base delle cause determinanti e delle caratteristiche cliniche di presentazione, si distinguono due forme di dermatite da contatto: irritativa ed allergica.

La dermatite irritativa da contatto (DIC) è causata dal contatto ripetuto con solventi, detergenti per pulizie o materiali industriali in grado di danneggiare la cute, senza che vi sia l'attivazione della risposta immunologica.

è causata dal contatto ripetuto con solventi, detergenti per pulizie o materiali industriali in grado di danneggiare la cute, senza che vi sia l'attivazione della risposta immunologica. La dermatite allergica da contatto (DAC) è provocata, invece, dall'esposizione a una sostanza (allergene) in grado di innescare una reazione immunitaria in soggetti precedentemente sensibilizzati.

Il contatto con la sostanza irritante o l'allergene verso cui si è suscettibili provoca un processo infiammatorio che, nel giro di breve tempo (da pochi minuti fino a 72 ore) scatena forte prurito e bruciore nella zona interessata. Altre manifestazioni cutanee associate alle dermatiti da contatto variano dall'eritema alla formazione di vescicole, dalla desquamazione alle ulcerazioni.

La diagnosi è formulata sulla base di anamnesi, esame obiettivo e test allergologici (patch test). Il trattamento prevede generalmente l'applicazione di corticosteroidi topici e l'allontanamento dalle cause scatenanti.

Fattori predisponenti Diversi fattori possono aumentare la suscettibilità cutanea allo sviluppo di una dermatite da contatto: Proprietà chimico-fisiche, quantità e concentrazione delle sostanze irritanti/allergeni, oltre alla durata e alla frequenza di esposizione;

Caratteristiche individuali relative alla resistenza cutanea (più debole nei bambini e negli anziani);

Permanenza in ambienti caratterizzati da aria secca, umidità e temperatura elevata, che possono favorire screpolature della pelle;

Attività professionali che espongono a traumatismi cutanei, come piccole ferite, abrasioni ed escoriazioni;

Alterazioni della barriera cutanea che facilitano la penetrazione di sostanze irritanti/allergeni (es. anamnesi positiva per eczema e/o dermatite atopica).

Sintomi Dermatite irritativa da contatto La dermatite irritativa da contatto acuta si manifesta con sintomi quali dolore e/o bruciore, mentre il prurito viene riferito meno frequentemente. La reazione cutanea è limitata alla sede di contatto con l'agente irritante.

Altri segni della dermatite irritativa da contatto possono variare in base alla reattività soggettiva e comprendono: eritema, edema, papule, vescicole, bolle, pustole, erosioni e croste. Le lesioni possono interessare qualunque distretto corporeo, ma le mani rappresentano la sede più frequentemente colpita a causa della manipolazione e del contatto con potenziali agenti irritanti.

La dermatite irritativa da contatto cronica può manifestarsi con xerosi (secchezza cutanea), desquamazione, ipercheratosi e lichenificazione (ispessimento della pelle), a volte accompagnate da ragadi (fissurazioni lineari della pelle). Dermatite allergica da contatto La sintomatologia che prevale nelle diverse forme cliniche della dermatite allergica da contatto è il prurito; di solito, il dolore è conseguente al grattamento e alle infezioni secondarie.

Le lesioni cutanee compaiono solitamente nell'area di contatto con l'allergene. A differenza delle forme irritative, però, le manifestazioni possono estendersi, in un secondo tempo, anche ad altre regioni della cute apparentemente non esposte al sensibilizzante (reazioni a distanza), soprattutto nelle forme croniche. Ciò accade perché i linfociti T, che entrano in circolo nel sangue dopo il riconoscimento dell'allergene, possono trovare tracce della sostanza lasciate in precedenza da altri prodotti in varie parti del corpo.

Nella dermatite allergica da contatto acuta, si possono osservare eritema, edema, formazione di vescicole superficiali a contenuto sieroso e desquamazione (esfoliazione cutanea). Nelle forme più gravi, a rapido esordio, si possono osservare lesioni bollose che possono evolvere in ampie aree ricoperte da ulcerazioni e lesioni squamo-crostose.

Spesso, sono presenti alterazioni che indicano, in base alla morfologia o alla distribuzione, un'esposizione specifica, come strie lineari su braccia o gambe (es. in seguito allo sfregamento contro un'edera velenosa) o eritemi circolari (sotto un orologio da polso o una cintura).

Se il contatto con l'allergene persiste, la dermatite tende a cronicizzare e le lesioni tendono a diffondersi. Nella dermatite allergica da contatto cronica possono manifestarsi placche ipercheratosiche e lichenificate (con ispessimento e accentuazione del disegno cutaneo), talvolta associate a ragadi.

Diagnosi La diagnosi della dermatite da contatto viene posta sulla base dell'anamnesi e del quadro clinico osservato al momento della visita.

Durante la valutazione del paziente, devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che possono determinare il contatto con eventuali allergeni o sostanze irritanti (storia patologica familiare e personale, uso di particolari farmaci topici e cosmetici, attività professionale ed eventuali hobby).

L'esame obiettivo può ulteriormente orientare la diagnosi ponendo l'attenzione su: Tempo di esordio;

Tipo e localizzazione delle lesioni: la dermatite irritativa da contatto è generalmente limitata all'area di contatto con la sostanza, mentre la dermatite allergica da contatto può estendersi ad altre zone, anche distanti dal focolaio primario;

Presenza di sintomi soggettivi: bruciore (DIC); prurito (DAC). In casi dubbi o recidivanti, si può procedere all'esecuzione di un test epicutaneo (patch test), che consente di identificare con precisione i gruppi di sostanze verso cui il paziente risulta suscettibile. Questa valutazione consiste nell'applicazione - su cute sana e priva di lesioni cliniche in atto (generalmente sulla parte superiore del dorso o sulla superficie volare dell'avambraccio) - di una medicazione occlusiva contenente un pannello di agenti potenzialmente responsabili della dermatite.

Il cerotto viene lasciato in sede per 48 ore e la lettura viene effettuata dopo ulteriori 24-48 ore, utilizzando un punteggio di lettura variabile da 0 a +++ in base all'intensità della reazione cutanea. Nel caso delle forme irritative, i patch test daranno esito negativo o evidenzieranno un arrossamento della zona cutanea su cui è stato applicato il cerotto usato per effettuare il test.

Altra valutazione utile è l'open test usato per testare prodotti a composizione non ben definita, generalmente portati direttamente dal paziente. L'allergene viene applicato senza occlusione direttamente sulla cute dell'avambraccio; la lettura si effettua dopo 1, 48, 72 e 96 ore e, in caso di dermatite allergica da contatto, si evidenzierà un eritema edematoso-vescicolare.

Trattamento Il trattamento delle dermatite da contatto varia a seconda della fase clinica e della localizzazione delle lesioni.

La terapia di prima scelta in tutte le forme acute prevede l'uso locale di corticosteroidi; su indicazione del medico, questi farmaci possono essere assunti per via sistemica quando sono presenti gravi flitteni o reazioni estese.

L'utilizzo degli antistaminici è riservato al controllo dell'eventuale sintomatologia pruriginosa, poiché il grattamento favorisce la cronicizzazione dell'eczema e le sovrapposizioni batteriche. In presenza di una componente essudativa o vescico-bollosa, si possono associare anche antisettici o antibiotici locali (ipoclorito di sodio, permanganato di potassio, acido fusidico e mupirocina).

Altri farmaci ad azione immunosoppressiva, come la ciclosporina, sono riservati alle, più rare, forme diffuse e/o resistenti alle terapie topiche convenzionali.

In generale, poi, è importante la prevenzione della reazione stessa mediante l'allontanamento dell'agente causale.