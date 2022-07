I mesi estivi, in città ma anche al mare e in montagna, possono rappresentare una vera e propria insidia per i soggetti che soffrono di dermatite atopica . I sintomi si fanno via via più acuti, come il prurito , una delle manifestazioni principali della malattia, che spesso condiziona le giornate e tiene lontani dalla spiaggia . Il sole e il mare, e soprattutto la sabbia e la salsedine, tendono ad acutizzare proprio il prurito.

Dermatite Atopica: cos'è e quali sono i sintomi

Nota anche come eczema, la dermatite atopica è una malattia infiammatoria della cute che colpisce soprattutto i bambini che presentano pelle secca, sensibile e irritabile. Le zone del corpo principalmente colpite dai segni della dermatite atopica sono, nei bambini o in giovane età, il volto (specialmente le guance), il cuoio capelluto e la piega del collo, ma anche mani, le pieghe dei gomiti e delle ginocchia. In queste zone somiglia addirittura a psoriasi, senza esserlo ovviamente, presentandosi come macchie ispessite ed escoriate, per via del continuo grattamento. Negli adulti, invece, spesso le manifestazioni risultano circoscritte al volto e alle mani.

La dermatite atopica è genetica: la familiarità della malattia, infatti, è responsabile in oltre il 70 per cento dei casi. Le cause possono essere le più eterogenee. A scatenare i sintomi caratterizzanti la malattia, infatti, possono essere diversi fattori ambientali, una dieta non equilibrata o l'assunzione di determinati cibi che scatenano la reazione allergica, l'uso di cosmetici non idonei, il particolare tipo di pelle. Nelle città inquinate con elevati tassi di smog, e in quelle con temperature molto rigide, le probabilità di soffrire di dermatite aumentano.

La dermatite atopica o eczema si manifesta in due fasi:la prima in cui la barriera cutanea è meno protettiva, e gli allergeni dell'ambiente riescono a penetrare nella pelle, viene definita fase di sensibilizzazione, a cui fa seguito la fase di espressione, con la vera e propria manifestazione dei sintomi quando la pelle è infiammata.

Sintomi principali della Dermatite Atopica

I sintomi principali della Dermatite Atopica includono:

pelle da secca o molto secca,

macchie rosse dai contorni irregolari,

chiazze ispessite e squamose,

vescicole piene di liquido,

prurito,

bruciore e tensione sulla pelle,

arrossamenti,

formicolio.