Dermatillomania: quando il piacere di schiacciare brufoli e punti neri diventa patologico

Esistono però persone talmente ossessionate dalla perfezione della pelle che nel momento in cui vedono sorgere un inestetismo non riescono a concepire l'idea che sia il tempo a farlo svanire, ma decidono di fare di tutto per porre rimedio alla situazione, anche a costo di tormentare la zona e provocarsi conseguenze poco piacevoli.

Cos’è la dermatillomania

Schiacciarsi brufoli o punti neri non è insolito tuttavia, esiste una sostanziale differenza tra un'azione non sempre positiva ma comune e controllabile, e un impulso irrefrenabile che porta a tormentarsi la pelle senza riuscire a fermarsi.

Secondo l'American Psychiatric Association si parla di dermatillomania quando una persona compie ricorrenti escoriazioni di pelle con conseguenti lesioni; tenta ripetutamente di diminuire o fermare la lesione cutanea; vive l'escoriazione della pelle con un'angoscia che compromette il normale svolgimento delle giornate e le relazioni sociali; ha un'escoriazione che non dipende da cause fisiologiche o mediche.

La prima volta che la scienza ha descritto questa patologia è stata a fine dell'Ottocento, quando il medico Erasmus Wilson notò alcuni segni di escoriazione sulla pelle in pazienti allora definiti nevrotici. In un primo momento l'ossessione di accanirsi sulla propria pelle al fine di eliminarne le impurità era stata inserita tra i sintomi dei Disturbi da movimenti stereotipati, mentre oggi è riconosciuta come parte dei Disturbi dello Spettro Ossessivo-Compulsivo. Questa mania è nota anche con i seguenti nomi: escoriazioni psicogene, escoriazioni nevrotiche, acne escoriata e, in inglese, Skin picking disorder, Pathological skin picking.

La dermatillomania può presentarsi a tutte le età e non fa distinzioni di genere, anche se è leggermente più frequente nelle donne.

La parte del corpo più soggetta ad essere presa di mira è il viso, ma seppur in misura minore non sono esenti nemmeno mani, braccia, labbra, petto, spalle e cuoio capelluto. Spesso è messa in pratica solo con le sole unghie ma non mancano persone che si avvalgono anche dell'uso dei denti o di strumenti esterni come aghi o pinzette.