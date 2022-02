Depressione stagionale primaverile: cos’è e rimedi

La depressione stagionale, nota anche come disturbo affettivo stagionale (SAD), non compare solo durante la stagione fredda , ma può presentarsi anche all'arrivo della primavera. È vero che nella maggior parte delle persone i sintomi della depressione stagionale iniziano in autunno e in inverno e migliorano con l'arrivo della primavera, ma non è sempre così. In alcuni casi, i cambiamenti di umore iniziano propria in primavera e persistono fino all'estate . Sembra che la colpa sia delle giornate più lunghe, del clima più mite e dei pollini .

L'edizione più recente del "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5)" riconosce ufficialmente la depressione stagionale come disturbo depressivo maggiore (MDD) con andamento stagionale. I segni e i sintomi della depressione primaverile sono per molti versi simili a quelli della depressione maggiore, anche se occorre sapere che essi non si manifestano necessariamente nello stesso identico modo per tutti. Con l'allungarsi delle giornate invernali e l'avvicinarsi della primavera, si potrebbero notare:

Le cause

La Sad che compare in autunno e inverno è stata collegata alla diminuzione della luce solare. Quella primaverile, dunque, da che cosa può dipendere visto che in questa stagione le giornate sono più lunghe? Si tratta di un disturbo meno comune della depressione invernale, per cui gli esperti non sanno con certezza cosa la causi. Ecco le teorie più accreditate.

Aumento della luce diurna e del calore

Le persone che mal tollerano il calore, nelle giornate più calde potrebbero avere disagi e malesseri. La luminosità e il calore estremi potrebbero fare sentire la persona triste e demotivata e causare una maggiore irrequietezza e irritabilità. L'aumento della luce solare può anche interrompere i ritmi circadiani e alterare il tipico ciclo sonno-veglia, rendendo più difficile ottenere la quantità di sonno necessaria per una salute e un benessere ottimali. In altre parole, le luminose giornate di sole potrebbero lasciare il cervello in allerta, rendendo difficile rilassarsi quando è necessario rilassarsi.

Squilibri nelle sostanze chimiche del cervello

Il cervello produce una serie di diversi neurotrasmettitori, o messaggeri chimici, che aiutano a regolare l'umore, le emozioni e altri importanti processi corporei. Averne troppi, o troppo pochi, può alterare l'umore e la salute mentale. Gli esperti ritengono che la depressione invernale sia correlata, in parte, a un calo della serotonina, una sostanza chimica che viene tipicamente prodotta dopo l'esposizione alla luce naturale. Un aumento della melatonina, un altro ormone legato alla depressione invernale, può far sentire il soggetto più stanco e letargico del solito. È stato suggerito che la depressione primaverile possa seguire lo schema inverso: in pratica, l'improvviso aumento della luce solare farebbe sì che il corpo produca meno melatonina, per cui la persona dormirebbe meno del necessario. Come notato sopra, questa mancanza di sonno può contribuire o peggiorare i sintomi della depressione. Allo stesso tempo, i livelli di serotonina nel corpo aumenterebbero come risultato naturale di giornate più lunghe e clima più soleggiato. Una bassa quantità di serotonina è collegata alla depressione, ma anche una quantità eccessiva potrebbe contribuire a problemi di salute mentale, incluso il disturbo d'ansia sociale. Se si è particolarmente sensibili a questi cambiamenti, un surplus di serotonina (per non parlare della mancanza di sonno) potrebbe potenzialmente contribuire a sentimenti di irritabilità e irrequietezza, insieme a un basso umore.

Sensibilità ai pollini

Le allergie stagionali, oltre a far sentire l'individuo congestionato, intontito e completamente infelice, potrebbero favorire anche la depressione.