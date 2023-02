Depressione da social Esiste una relazione tra social network e depressione. Secondo diversi studi, l'utilizzo dei social sembra essere un fattore di rischio nell'insorgenza dei sintomi della depressione.

Depressione, social e personalità: alcuni studi La depressione è un disturbo dell'umore molto diffuso in tutto il mondo: si stima che abbia un'incidenza di quasi il 4% per cento in tutta la popolazione mondiale e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), negli ultimi anni la prevalenza globale di ansia e depressione è aumentata del 25%.

Per comprendere al meglio i fattori correlati a questo disturbo, alcuni studi hanno analizzato le relazioni tra uso di social media e sviluppo di sintomi depressivi. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology, l'utilizzo dei social media è correlato all'insorgenza dei sintomi della depressione: quando ne limitiamo l'uso a circa 30 minuti al giorno si ha un significativo miglioramento dello stato di benessere, con diminuzione dell'ansia, della paura e del senso di solitudine.

Per comprendere al meglio i fattori correlati a questo disturbo, alcuni studi hanno analizzato le relazioni tra uso di social media e sviluppo di sintomi depressivi. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology, l'utilizzo dei social media è correlato all'insorgenza dei sintomi della depressione: quando ne limitiamo l'uso a circa 30 minuti al giorno si ha un significativo miglioramento dello stato di benessere, con diminuzione dell'ansia, della paura e del senso di solitudine. Non solo: in un altro studio condotto dalla Brigham Young University ci si è chiesti che relazioni ci sono tra uso dei social media e depressione. A tale scopo, sono state analizzate le tendenze di un campione di oltre 1.000 adulti statunitensi di età tra i 18 ei 30 anni, mettendole in relazione con la loro personalità, misurata attraverso il Big Five Inventory, un test che analizza i tratti di personalità suddividendoli in cinque dimensioni: nevroticismo, estroversione, apertura all'esperienza, gradevolezza e coscienziosità. I risultati di questo studio hanno rilevato che adolescenti e giovani adulti che usano con più frequenza i social media hanno una probabilità maggiore di sviluppare depressione entro sei mesi, qualsiasi sia la loro personalità. I dati di questo studio ci confermano, inoltre, che le persone con un indice elevato di nevroticismo hanno un rischio maggiore di sviluppare depressione in sei mesi; al contrario, persone che presentano alti indici nella dimensione della gradevolezza, hanno un minor rischio di sviluppare depressione a seguito di un'esposizione costante sui social.

depressione in sei mesi; al contrario, persone che presentano alti indici nella dimensione della gradevolezza, hanno un minor rischio di sviluppare depressione a seguito di un'esposizione costante sui social. I dati di questo studio dimostrano che, a prescindere dal tipo di personalità, un'esposizione costante ai social ha conseguenze negative sulla salute mentale, aumentando il rischio di depressione.

I rischi di un'esposizione costante ai social I rischi di un'esposizione costante ai social network sono, quindi, molteplici, al punto da parlare di "depressione da social". I social network hanno creato una vera e propria rivoluzione nel nostro modo di relazionarci con gli altri ed è ormai impossibile ignorare l'impatto che questi strumenti hanno sulle nostre abitudini. Usiamo i social per cercare informazioni, per risolvere problemi, per fare delle scelte e grazie ai social possiamo muoverci più liberamente all'interno della società, allargando i nostri orizzonti e annullando le distanze. Usiamo lo smartphone per tranquillizzarci, per intrattenerci e per rassicurarci non appena ne abbiamo bisogno: lo "scrolling", letteralmente "scorrere con il dito", è un gesto, ormai naturale, che ci permette di accedere a contenuti infiniti e senza alcuna interruzione. Questo movimento, spesso inconsapevole, è, però, molto difficile da controllare e monitorare con attenzione. È un automatismo che ci rende sempre connessi, sovraesponendoci a molteplici rischi. Una delle possibili conseguenze di una continua esposizione ai social è incorrere nella FOMO (fear of missed out), cioè la paura di essere "tagliati fuori", un problema che porta a un atteggiameto di ipervigilanza sulle notifiche e che genera ansia nei momenti di disconnessione.

Un'altra problematica amplificata dall'uso costante dei social è data dalle conseguenze del costante confronto sociale: online siamo continuamente esposti a narrazioni altamente performative e a modelli irraggiungibili di perfezione e questi hanno ripercussioni sull'autostima e sul proprio senso di inadeguatezza, innescando, spesso, pensieri svalutativi e generando ansia, solitudine e depressione.

Senza contare la trasformazione delle dinamiche degli scambi sociali: impegnarsi costantemente in un social media può ridurre la voglia di ricercare interazioni al di fuori dalle stesse piattaforme e può spingere a delegare alla sola sfera online la propria vita sociale, con maggior rischio di esposizione ad haters, cyberbullismo o account fake, o anche, semplicemente, incorrendo in problemi di comunicazione o percezioni errate all'interno delle relazioni.

impegnarsi costantemente in un social media può ridurre la voglia di ricercare interazioni al di fuori dalle stesse piattaforme e può spingere a delegare alla sola sfera online la propria vita sociale, con maggior rischio di esposizione ad haters, cyberbullismo o account fake, o anche, semplicemente, incorrendo in problemi di comunicazione o percezioni errate all'interno delle relazioni. La lista dei rischi dovuti a una costante esposizione nei social network è ancora molto vasta e complessa, per questo motivo è importante non sottovalutare l'impatto di certe dinamiche sulla nostra vita psichica, promuovendo un approccio consapevole al mondo online.