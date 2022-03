Depressione da lavoro: che cos’è e come gestirla

Introduzione A differenza di quanto credono in molti, la depressione da lavoro è piuttosto comune. Tristezza, ansia, perdita di motivazione, difficoltà di concentrazione, attacchi di pianto inspiegabili e noia sono alcuni dei sintomi che possono avvertire le persone che ne sono colpite, che sono in continuo aumento: basti pensare che secondo il sondaggio State of Mental Health, solo in America fra il 2019 e il 2020 i soggetti che hanno eseguito lo screening per la depressione sono aumentati del 62% e, di questi, 8 su 10 sono risultati positivi ai sintomi della depressione da moderata a grave. Se si considera che i dipendenti a tempo pieno trascorrono in media 8,5 ore al giorno sul posto di lavoro, secondo il Bureau of Labor Statistics, non sorprende che tanti di loro sperimentino una depressione da lavoro.

Che ruolo ha la professione svolta Parlando di depressione da lavoro, è bene chiarire subito una questione: la professione svolta non può causare la malattia depressiva, tuttavia è vero che l'ambiente lavorativo può avere una grande influenza e rappresentare uno dei fattori scatenanti nei soggetti predisposti e peggiorare i sintomi quando la patologia è già presente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un ambiente di lavoro negativo può portare a: problemi di salute mentale e fisica; assenteismo; perdita di produttività; aumento dell'uso di sostanze nocive. Come con qualsiasi altra condizione di salute, la consapevolezza e la diagnosi precoce sono fondamentali.

I sintomi più comuni I segni della depressione da lavoro sono simili ai sintomi depressivi generali, anche se alcuni potrebbero sembrare più legati all'ambiente di lavoro. Questa depressione influenzerà il livello di funzionamento della persona non solo al lavoro ma anche a casa. Alcuni dei segni più comuni di depressione da lavoro includono: aumento dei livelli di ansia , soprattutto quando si gestiscono situazioni stressanti o si pensa al lavoro quando si è lontani dal lavoro,

, soprattutto quando si gestiscono situazioni stressanti o si pensa al lavoro quando si è lontani dal lavoro, sentimenti generali di noia e compiacimento riguardo alla propria professione ,

, poca energia e mancanza di motivazione a fare le cose,

e mancanza di motivazione a fare le cose, sentimenti persistenti o prolungati di tristezza o umore depresso,

o umore depresso, perdita di interesse per le mansioni lavorative , in particolare per i compiti che in precedenza si trovavano interessanti e appaganti,

, in particolare per i compiti che in precedenza si trovavano interessanti e appaganti, sentimenti di disperazione, impotenza, inutilità o senso di colpa opprimente,

o senso di colpa opprimente, incapacità di concentrarsi o prestare attenzione alle attività lavorative,

o prestare attenzione alle attività lavorative, difficoltà a conservare o ricordare le cose, in particolare le nuove informazioni,

errori eccessivi nelle attività lavorative quotidiane,

aumento o diminuzione del peso o dell'appetito,

disturbi fisici come mal di testa, affaticamento e mal di stomaco ,

, aumento delle assenze e/o dei ritardi e delle uscite anticipate,

ridotta capacità decisionale,

irritabilità, aumento della rabbia e scarsa tolleranza alla frustrazione,

crisi di pianto al lavoro , con o senza apparenti fattori scatenanti,

, con o senza apparenti fattori scatenanti, difficoltà a dormire o dormire troppo (come fare un pisolino durante il normale orario di lavoro),

automedicazione con alcol o sostanze. Se la persona è brava a mascherare o interiorizzare questi segni di depressione lavorativa, essi potrebbero non essere visibili ai suoi colleghi. Ma ci sono alcuni sintomi che è più probabile che si notino, come ritiro o isolamento da altre persone, scarsa autoigiene o cambiamento significativo dell'aspetto, arrivo in ritardo al lavoro, assenza alla riunioni o giorni di assenza, procrastinazione, scadenze mancate, produttività ridotta, prestazioni scadenti nelle attività, aumento degli errori o difficoltà nel prendere decisioni, apparente indifferenza, dimenticanze, distacco e disinteresse per le cose, stanchezza per la maggior parte o parte della giornata, irritabilità, rabbia, sentirsi sopraffatti o diventare molto emotivi durante le conversazioni (si può iniziare a piangere all'improvviso o piangere per cose banali), mancanza di fiducia durante il tentativo di portare a termine delle mansioni.

Le cause Alla base della depressione da lavoro possono esserci diverse cause, come: sentire come se non si avesse il controllo sui problemi di lavoro,

sentire come se il proprio lavoro fosse in pericolo,

lavorare in un ambiente di lavoro tossico,

essere oberati di lavoro o sottopagati ,

, subire molestie o discriminazioni sul posto di lavoro ,

, avere un orario di lavoro irregolare ,

, mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata,

lavorare in un ambiente che non corrisponde ai propri valori personali ,

, fare un lavoro che non favorisce i propri obiettivi di carriera,

avere condizioni di lavoro precarie o non sicure.