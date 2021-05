Dentifricio Sbiancante: i 5 Migliori secondo le Recensioni Amazon

Dentifricio sbiancante: come funziona Esibire un sorriso bianco e luminoso è il sogno di molti. Tuttavia fumo e consumo di alimenti e bevande - come tè, caffè, vino rosso ma anche zucchero e salsa si pomodoro - possono alterare il naturale colore dei denti, portando alla formazione di macchie e facendo apparire i denti gialli o ingrigiti. Cosa fare? Per risolvere il problema e riportare i denti al loro colore naturale, oltre allo sbiancamento professionale, si può ricorrere al dentrificio sbiancante, un prodotto pensato appositamente per contrastare la comparsa di macchie e riportare il colore dei denti verso un bianco intenso. Alla base, una formulazione in grado di ridurre la presenza di pigmentazione sui denti, contrastando i pigmenti che si depositano a causa di cibi, alimenti o abitudini scorrette. Non solo, i migliori prodotti in commercio, all'azione sbiancante, uniscono anche proprietà in grado di ricostituire lo smalto dei denti. Attarverso particelle abrasive, di solito a base di carbonato di calcio o di sodio, questi dentifrici rimuovono infatti le macchie dai denti mentre, con l'aiuto di altre sostanze, che rigenerano i minerali dello smalto dentale, rallentano il processo di usura dello smalto stesso. Un fattore da tenere presente, tuttavia, è che questo tipo di dentifrici non ha lo stesso effetto su tutte le persone e questo è dovuto al fatto che il colore dei denti cambia da individuo a individuo. Non solo, data la presenza di sostanze abrasive all'interno, gli esperti raccomandano sembre di utilizzare con cautela i dentifrici sbiancanti. Detto questo, ecco i miglior 5 dentifrici sbiancanti che è possibile acquistare su Amazon. Scoprite anche qual è il miglior dentifricio per bambini! Per approfondire: Collutorio per Gengive Infiammate: 5 Migliori secondo le Recensioni Amazon

Opalescence Dentifricio sbiancante al fluoruro Il dentifricio sbiancante Oplaescence è considerato uno dei migliori per restituire ai denti il loro colore naturale. Alla base una formula unica pensata per massimizzare l'assorbimento del fluoro nello smalto, rimuovendo le macchie superficiali in modo ottimale. In più, il rilascio rapido del fluoro e i bassi livelli di abrasività assicurano la massima protezione di smalto e dentina, anche se utilizzato più volte al giorno. Tra i vantaggi anche il sapore fresco. Gli utenti che lo hanno provato lo consigliano per la sua efficacia e garantiscono risultati visibili già dopo una settimana di utilizzo. Opalescence - Dentifricio sbiancante al fluoruro, 133 g da € 8,30 € 11,05 -25% Vedi l'offerta

Regenerate Enamel Science Come suggerisce il nome stesso, il dentifricio Regenerate è invece pensato per rigenerare i minerali dello smalto dentale, ripristinando così il bianco naturale dei denti. Alla base l'innovativa tecnologia NR-5 che assicura l'apporto di minerali dello smalto, avvolgendo i denti e integrandosi ad essi: garzie a questo il dentifricio assicura un sistema di igiene orale in grado di rigenerare l'82% dello smalto minerale dopo tre giorni di utilizzo. Per vederne gli effetti, si consiglia di usarlo ogni giorno, almeno due volte al giorno, al posto del dentifricio abituale. REGENERATE ENAMEL SCIENCE Regenerate Dentifricio per Rigenerare Lo Smalto Dentale, White Fresh, 75 Millilitri da € 9,36 € 13,90 -33% Vedi l'offerta

Unnis Carbone Attivo Sbiancante Denti La polverina sbiancante di Unnis rappresenta invece un'alternativa facile e naturale al classico sbiancamento dei denti. Priva di additivi o conservanti, permette di eliminare le antiestetiche macchie sui denti causate dal caffè, vino o tè ma anche dal fumo di sigarette. Alla base una formulazione speciale che contiene il guscio di cocco, come carbone attivo migliore, l'argilla naturale di Bentonite, con una texture molto delicata e morbida, efficace contro le impurità, e l'Olio di Menta Peperina che elimina l'alitosi e lascia un alito fresco a lungo. Carbone Attivo Sbiancante Denti Professionale Dentifricio Carbone Attivo Denti Sbiancante Per Denti Sbiancamento Dentale Polvere Sbiancante Dental Care Charcoal Teeth Whitening Powder Sbiancare Dent da € 14,99 Vedi l'offerta

ZUCCARI Aloevera Dentifricio Sbiancante Un'altra alternativa naturale per sbiancare i denti è costituita dal dentifricio all'aloe vera di Zuccari, particolarmente indicato nel caso di denti e gengive sensibili. Pensato per garantire un'igiene orale multi-attiva, garantisce un effetto whitening grazie all'Olio di Neem e al Lichene Islandico, mentre Clorofilla e Rosmarino aiutano a rinfrescare l'alito. Il dentifricio è efficace anche per combattere placca e tartaro garzie a Tea Tree ed Echinacea. Privo di menta, così da non interferire con le cure omeopatiche, se ne consiglia l'utilizzo alla fine di ogni pasto. ZUCCARI Aloevera 2 Dentifricio Sbiancante Protettivo - 100 ml da € 3,06 € 3,95 -23% Vedi l'offerta