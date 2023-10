"Mi sembra di aver già vissuto questo momento". Il déjà vu è un fenomeno psicologico che si manifesta quando troviamo familiare una situazione che, in realtà, stiamo vivendo per la prima volta.

La parola "déjà vu" in francese significa "già visto" e descrive la sensazione di familiarità che si ha quando una situazione presente sembra già vissuta in precedenza , senza ricordare quando o dove. Si tratta di un fenomeno che riguarda circa il 60/80% della popolazione e può capitare a chiunque in qualsiasi momento. Quando abbiamo un déjà vu proviamo una sensazione intensa e inspiegata di familiarità per una situazione che, invece, ci è nuova: è come se la nostra mente facesse un istantaneo viaggio nel tempo , che porta a sentirci come se fossimo già stati in quell'istante e in quel luogo.

Quali sono le sensazioni del déjà vu?

Il déjà vu può dar luogo a diverse sensazioni. Alcune persone lo descrivono come l'atto di "ricordare" il momento o il luogo in cui si trovano, pur non avendolo mai vissuto, mentre altre sperimentano un senso di "stranezza" o "elusività" riguardo ciò che stanno vivendo nel presente.

Spesso, il déjà vu è accompagnato da una sorta di "sbalzo mentale", un momento in cui la mente sembra fermarsi per un attimo mentre si prova a comprendere ciò che si sta sentendo. Quando sperimentiamo un déjà vu, tutto sembra improvvisamente tornare al suo posto, come se in passato avessimo già vissuto quell'esperienza.

Una sensazione propria di questo fenomeno è la confusione che si prova tra ciò che è reale e ciò che è illusorio: quando viviamo un déjà vu, è come se una parte di noi credesse fermamente che abbiamo già vissuto quell'istante, mentre un'altra parte sa bene che non è così. Questa ambivalenza può causare un senso di disorientamento e una percezione di doppia realtà, associata anche a una sorta di "estraniamento", in cui ci si sente estranei a se stessi o alla situazione circostante.



Uno degli aspetti più distintivi del déjà vu è la sensazione intensa di familiarità, che può essere molto pervasiva e suscitare emozioni contrastanti. Da un lato, può portare una sorta di conforto nel sentire che tutto è come dovrebbe essere e che si è nel posto giusto e al momento giusto. Dall'altro, però, può generare anche inquietudine poiché non si comprende come sia possibile sentire così conosciuta una situazione che dovrebbe essere nuova.

