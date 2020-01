La degenerazione maculare è una patologia in cui la porzione centrale della retina (detta macula ) si deteriora e non funziona adeguatamente. La malattia è spesso indicata come degenerazione maculare legata all'età (AMD o DMLE), poiché si manifesta soprattutto in soggetti di età superiore ai 60 anni. Molti anziani, infatti, sviluppano la patologia come parte del naturale processo di invecchiamento .

Si possono distinguere principalmente due forme di degenerazione maculare senile: secca ed umida. La degenerazione maculare secca si verifica quando sotto la retina iniziano ad accumularsi piccoli depositi proteici e glicemici giallastri, chiamati " drusen ", dovuti al riassorbimento sanguigno. Per la presenza dei drusen, la macula può diventare più sottile e smettere di funzionare correttamente, portando al graduale oscuramento della vista. Nelle fasi più avanzate della patologia, l'assottigliamento dello strato di cellule fotosensibili può indurre all'atrofia o alla morte tissutale. Inoltre, in alcuni casi la degenerazione maculare secca può progredire alla forma umida. La degenerazione maculare umida (o essudativa) rappresenta solo il 10% di tutti i casi. La patologia è caratterizzata dalla crescita di vasi sanguigni anomali dalla coroide , in corrispondenza della macula (neovascolarizzazione coroideale). La deformazione e distorsione della visione è causata dalla fuoriuscita di sangue e fluidi dai vasi sanguigni neoformati, che si raccolgono sotto la macula e la sollevano. La degenerazione maculare umida è più aggressiva rispetto alla forma secca, in quanto può causare una rapida e grave perdita della visione centrale (provocata dalla cicatrizzazione dei vasi sanguigni).

La degenerazione maculare non causa quasi mai la completa cecità, in quanto non influisce sulla visione periferica (non influenza l'intera retina), ma può provocare notevole disabilità visiva. Ad esempio, con la degenerazione maculare avanzata, si può distinguere la sagoma di un orologio, ma il paziente potrebbe non essere in grado di vedere le lancette dell'orologio per dire che ore sono.

Un esame dell'acuità visiva aiuta a determinare l'entità dell'ipovisione centrale. Per rilevare entrambi i tipi di degenerazione maculare può essere utilizzato il test della griglia di Amsler , uno dei metodi più semplici ed efficaci per monitorare la salute delle macule . La griglia di Amsler è, in sostanza, uno schema di linee rette intersecanti (simile alla carta millimetrata), con un punto nero nel mezzo. In questo test il paziente copre un occhio e fissa il punto nero centrale, mantenendo la griglia a 12-15 centimetri di distanza dal viso. Con la visione normale, tutte le linee della griglia che circondano il punto nero sono dritte, con una spaziatura uniforme, senza zone mancanti o dall'aspetto anomalo. Se guardando direttamente il punto centrale con l'occhio scoperto, le linee che lo circondano sembrano piegate, distorte e/o mancanti, si può sospettare una malattia che colpisce la macula.

Trattamento

Trattamento della degenerazione maculare secca

Con o senza trattamento, la degenerazione maculare non provoca quasi mai la totale cecità, in quanto la visione periferica non viene influenzata. In molti casi, l'impatto della malattia sulla visione può essere minimo, percui i pazienti mantengono uno stile di vita normale.

Per la degenerazione maculare secca è importante notare che non esiste alcun trattamento specifico; nel caso venga diagnosticata la forma secca, di solito, ci si concentra su misure preventive per evitare la progressione della malattia. Prevenire la degenerazione maculare significa ridurre l'esposizione ai raggi UV e adottare una dieta sana, che preveda l'assunzione di nutrienti, quali antiossidanti e zinco, vitamine A, C, ed E. Un ampio studio scientifico (AREDS, Age-Related Eye Disease Study) ha proposto un regime terapeutico che prevede la quotidiana assunzione di una specifica combinazione di vitamine, antiossidanti e minerali (la miscela comprende: vitamina C 500 mg, vitamina E 400 IU, beta-carotene (vitamina A) 15 mg (25.000 UI), ossido di zinco 80 mg e ossido rameico 2 mg al giorno). Gli integratori alimentari non rappresentano una cura per la patologia, né possono ripristinare la visione, ma sembrano rallentare, in alcune persone ad alto rischio (come ad esempio, con grandi quantità di drusen o con una significativa perdita di visione in almeno un occhio), la progressione della degenerazione maculare secca verso stadi più avanzati.

Trattamento della degenerazione maculare umida

Attualmente, non esiste alcuna cura per la degenerazione maculare umida, ma i trattamenti precoci possono prevenire la grave perdita della vista o rallentare la progressione della malattia in modo considerevole. Per il trattamento della patologia sono disponibili diverse opzioni, tra cui l'iniezione di farmaci anti-VEGF (anti-fattore di crescita dell'endotelio vascolare), la fotocoagulazione e la terapia fotodinamica (PDT).

I farmaci contro l'angiogenesi (Macugen ®, Avastin ®, Lucentis ® ecc.) possono essere iniettati nel bulbo oculare per rallentare la perdita della vista, bloccare le perdite all'interno dell'occhio e limitare la formazione di nuovi vasi sanguigni anomali sotto la retina. Il trattamento può essere ripetuto durante le visite di controllo, ogni mese o due, fino a quando la malattia è stabilizzata. L'introduzione di questo trattamento ha rappresentato un cambiamento importante nella gestione della degenerazione maculare umida e molti pazienti hanno riportato effetti positivi. Tuttavia, le iniezioni nel bulbo oculare possono essere dolorose e si associano ad un piccolo rischio d'infezioni, emorragie e distacco della retina.

La fotocoagulazione (chirurgia con laser) è un'altra forma di trattamento per la degenerazione maculare umida. Durante la procedura, i chirurghi usano un laser ad alta energia; quando il fascio focalizzato colpisce l'area della retina da trattare produce una piccola bruciatura, che distrugge i vasi sanguigni anomali cresciuti sotto la macula. Tuttavia, questo processo danneggia i tessuti circostanti (si forma una cicatrice che può determinare la creazione di un punto cieco permanente e notevole nel campo visivo); inoltre, la possibile formazione di nuovi vasi sanguigni dopo l'intervento rende necessari ulteriori trattamenti.

La terapia fotodinamica è spesso utilizzata per sigillare vasi sanguigni proprio al centro della macula (utilizzare la fotocoagulazione in quella posizione potrebbe causare la perdita permanente della visione centrale). La procedura utilizza una combinazione di un farmaco fotoattivabile (come la verteporfina) ed uno speciale laser a bassa potenza. Il farmaco fotosensibile viene iniettato in una vena del braccio; la luce laser a bassa potenza viene indirizzata direttamente sull'area da trattare, e, attivando il farmaco, provoca un danno specificamente ai vasi sanguigni indesiderati. La terapia fotodinamica riduce la perdita di visione, ma non la ferma.