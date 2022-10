Cosa sono i Farmaci Decongestionanti? Quando si parla di farmaci decongestionanti, generalmente, ci si riferisce a tutti quei principi attivi impiegati in medicina per contrastare la congestione nasale. Shutterstock La congestione nasale (comunemente definita "naso chiuso") costituisce il sintomo di numerose affezioni dell'apparato respiratorio ed è caratterizzata da un'infiammazione della mucosa nasale accompagnata da vasodilatazione, gonfiore e accumulo di muco.

Le cause principali del naso chiuso possono risiedere in condizioni patologiche, quali malattie da raffreddamento, allergie, polipi nasali, sinusiti, ecc.

La congestione nasale può creare situazioni di disagio più o meno marcate, per questo motivo - oltre al trattamento della causa primaria che ha provocato il sintomo - può essere utile ricorrere all'uso di farmaci decongestionanti che possono dare sollievo al paziente. Alcuni farmaci decongestionanti, in realtà, nell'opportuna forma farmaceutica, trovano impiego anche nel trattamento della congestione della mucosa oculare che tipicamente si verifica in presenza di allergie. In questo articolo, tuttavia, ci si concentrerà prevalentemente sugli aspetti e le caratteristiche principali dei decongestionanti nasali.

Meccanismo d'azione Come agiscono i Farmaci Decongestionanti? Come sopra affermato, i farmaci decongestionanti comunemente impiegati sono agonisti dei recettori adrenergici alfa-1.

Grazie a questa loro attività, questi principi attivi sono in grado di indurre una costrizione della muscolatura liscia dei vasi sanguigni presenti a livello della mucosa nasale. Così facendo, i decongestionanti riducono il flusso locale di sangue, diminuendo, di conseguenza, anche il gonfiore che caratterizza lo stato di congestione nasale e favorendo la pervietà delle vie aeree superiori.